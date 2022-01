Siempre pensando en nuestros lectores, el Club Trome y tiendas Metro se unen para darles descuentazos en las compras que realicen en el supermercado.

Lo único que se debe hacer es presentar los cupones en las cajas al momento de pagar.

Si eres miembro del Club Trome, puedes tenerlos a tu disposición en el momento que desees.

Pero si aún no te has inscrito, no esperes más para hacerlo. Ingresa a trome.pe, busca el botón ‘Regístrate’ en la parte superior derecha, dale clic y llena el formulario. ¡Fácil y gratis!

¡UN BILLETÓN!

Por compras desde 129 soles en productos del supermercado, fiambres, embutidos, cortes parrilleros y licores recibirás 30 soles de descuento.

Además, ahorrarás hasta el 25% en hamburguesas de res, pollo rostizado con papas y conservas de atún, así como en fresas, piña y papaya congeladas.

Recuerda que cada dos semanas, los jueves, publicamos nuevos cupones con más ofertas, así que mantente atento.

Fechas de publicación de las cuponeras

Cuarta cuponera: El 20 de enero

El 20 de enero Quinta cuponera: El 3 de febrero

El 3 de febrero Sexta cuponera: El 17 de febrero

El 17 de febrero Sétima cuponera: El 3 de marzo

El 3 de marzo Octava cuponera: El 17 de marzo