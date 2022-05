Porque ustedes lo pidieron, ahora Trome te trae un cupón de descuento válido para tus compras en Metro, exclusivo para nuestros usuarios registrados en el Club T .

Se trata de un descuento de 30 soles válido para compras desde los 149 soles, que se realicen a través de la APP de tiendas Metro.

Descubre el código de descuento aquí

Como ves, Trome premia a los usuarios de Club T, con grandes descuentos, así que sigue atento a todas las promociones del diario, que pronto te traeremos más sorpresas.

*Exclusivo App Metro y un solo uso por cliente. Stock: 500 cupones, válidos del 06/05/2022 hasta el 11/05/2022. No acumulable con otras promociones. Un cupón por transacción. Exclusivo para consumo familiar en Abarrotes, Perecibles y Bazar. No aplica para productos Electro, Tecno, Bebés, Vestuario, Juguetes, directo de almacén o despacho desde proveedor. No aplica para compras mayoristas. Metro se reserva el derecho de validar la identificación de los usuarios y de no atender los pedidos que incumplan las condiciones descritas. No válido para metro.pe