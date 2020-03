Sabemos que tu economía quedó afectada luego de la campaña escolar, por eso, traemos nuestra promoción ‘La frase ganadora’ de Trome, con la cual puedes ganar hasta 10 mil soles en efectivo para que pagues alguna deuda, lo sumes a tu ahorro o lo disfrutes con tu familia. Tú eliges, según tus necesidades. ¿Cómo participar?

1. Este lunes 16 de marzo reclama tu cartilla totalmente gratis con tu diario Trome. Para ganar necesitas completar una de las filas de la cartilla.

2. Del lunes 16 al domingo 22 de marzo pídele a tu canillita la cuponera número 2. Esto no tiene ningún costo.

3. Ubica los números de tu cuponera en la cartilla, recórtalos y pégalos. Si completas la frase ganadora de la fila, ganas al instante el premio que indica.

PREMIOS

- 5 premios de S/ 10,000.

- 10 premios de S/ 5,000.

- 20 premios de S/ 1,000.

- 30 premios de S/ 500.

- 933 premios de S/ 100.

- 2,000 premios de S/ 10.

- 4,000 premios de S/ 5.

- 30,000 diarios Trome.

Sabías que...

Si ganaste, llama al (01)311-6399, de lunes a domingo, entre las 9 de la mañana y 6 de la tarde. Los premios de 5 y 10 soles cóbralos directamente con tu canillita.





PREMIOS EXTRAS

Guarda los cupones que no utilices porque entre el lunes 6 y domingo 12 de abril se sortearán 50 gift cards y 150 pollos a la brasa con papas, ensalada y bebida, que podrás disfrutar con tu familia. Pero eso no queda ahí, también podrás depositar las cartillas que tengas en todas las ánforas y centros autorizados a nivel nacional y entrar al sorteo de los 20 smart TV. Esto deberás hacerlo entre el lunes 6 y el domingo 12 de abril. Por eso, no te desanimes si no completas la frase ganadora, hay otras opciones que también pueden hacerte ganar.