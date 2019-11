Joven ingeniero pasó por caja y se llevó 5 mil soles gracias a la 'Frase Ganadora' de Trome

Uno de los cuatro premios de 5 mil soles de ‘La Frase Ganadora’ de Trome fue para el lector Jean Carlos Hucharo Quispe (28), de San Luis, quien ya pasó por caja.

“Mi papá Rubén fue quien llenó todo (pegó los cupones). Yo no le creí (que había ganado). Cuando llamé para corroborar, me dijeron que sí y me sorprendí. Aún no le hemos contado nada a mi mamá, queremos darle una sorpresa”, indicó el joven con una gran sonrisa.

El ganador, quien es ingeniero industrial, agregó que invertirán el dinero en las tiendas de abarrotes que tienen sus padres en su casa y en el mercado La Parada. “Nos cae bien el dinero, justo ahora que se viene la campaña navideña”, comentó.

Hace poco, el papá de Jean Carlos se enteró de la promoción de Trome por sus amigos.

Para tener más chances empezó a comprar varios periódicos por día, hasta que completó la ‘Frase Ganadora’. Su hijo Jean Carlos se encargó de cobrar.