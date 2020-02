“Sabía que mi Trome no me podía fallar. Ya anteriormente me llevé 100 solcitos y hoy soy el feliz ganador de 10 mil soles en efectivo”, estas fueron las palabras de Lizandro Ponce de León Aguirre (31), quien se llevó el premio mayor de ‘La Frase Ganadora del Verano’.

Al llegar a nuestras oficinas, este fiel lector nos confesó que desde hace más de 15 años, en su casa, compran el ‘diario papá’ todos los días. “Se han convertido en parte de la familia, pues también nos mantiene bien informados”, señaló con una amplia sonrisa.

Contó que el dinero ganado lo piensa ahorrar y que después de analizarlo muy bien, verá en qué invertirlo para que le genere ganancias. “Soy de San Borja y no solo compraba el periódico en mi barrio, también lo hacía en Lince y Surco. A diario en mi casa había como cinco o seis diarios. Siempre hay que probar la suerte”, sostuvo.

Así como Lizandro Ponce de León Aguirre, tú puedes convertirte en nuestro próximo ganador. Participa de nuestras sensacionales promociones, que este 2020, sin duda alguna, marcarán la diferencia.

Sepa que...

Lizandro Ponce de León Aguirre es soltero, no tiene hijos y posee un emprendimiento relacionado a la cocina peruana.

“Son tantas cosas las que quiere hacer, pero no debo alocarme. Hasta ahora no puedo creer que gané”, precisó.

Sostuvo los 10 mil soles calientitos formando la frase ‘Verano ideal’ en su cartilla.