Ganador de 'Cocina tu negocio con Trome': "Gané 10 mil soles y casi me desmayo"

Más lectores felices dejan las promociones de tu diario favorito, ‘Trome’. Uno de ellos es Wilfredo Blas (44), el afortunado padre de familia que en marzo resultó ganador de 10 mil soles al participar de la promoción ‘Cocina tu negocio con Trome’.

​

“La verdad, compro el diario con frecuencia, básicamente para leer las noticias y para disipar el estrés del trabajo. Además, a muchos pasajeros les gusta darle una mirada cuando suben a mi carro, pero ahora también me fijo en los sorteos”, nos dijo y recordó cómo le llegó la suerte de llenar la columna principal de su cartilla.



“Soy trabajador independiente y en mis ratos libres hago servicio de taxi. Ese día estaba por Puente Piedra y me pidieron una carrera hacia Los Olivos. Como mi pasajera no tenía sencillo, para darle vuelto compré el periódico en el cruce de las avenidas Las Palmeras y Naranjal. La señora del quiosco me dio mi cartilla y me dijo que al día siguiente coteje los números. Así lo hice y me di con la sorpresa de que tenía todos los números de la columna de los 10 mil. ¡Era el premio mayor!”, contó.



‘CASI ME DESMAYO’

​

“Cuando vi que había ganado 10 mil soles casi me desmayo. Me sorprendí y con mis hijos entramos a Internet a averiguar. Luego, llamamos diario al ‘Aló Trome’. No creíamos hasta que me dieron el premio”, comentó entre risas este ancashino, que es vecino de Ate Vitarte.



También reveló que su familia, amigos y vecinos lo felicitaron.



“Con mis dos hijos celebramos comiendo pollito a la brasa. El premio llegó inesperadamente y me ayudó muchísimo. Me sirvió para cancelar deudas, terminar los gastos escolares y hacer algunos arreglos en mi carrito, que no es nuevo”, precisó.



El señor Blas no deja de leer su Trome y ahora se anima a seguir jugando, porque la suerte le puede volverle a tocar.