¡Hoy reclama tercera cartilla de 'El Chanchito Regalón'!

Hoy, con la compra de tu Trome, reclama completamente gratis la tercera cartilla de la promoción ‘El Chanchito Regalón’, que tiene tres mil premios en efectivo, desde 100 hasta 10 mil soles.



Esta tercera cartilla debes llenarla con los cupones que publicaremos del martes 1 al lunes 7 de octubre. Si completas una de las columnas, de forma automática te llevas el premio.



Para coordinar la entrega de tu dinero solo tienes que comunicarte con nosotros a ‘Aló Trome’ (311-6399) o enviarnos un correo electrónico a llamadaganadora@trome.com.

“A quién no le cae bien una platita extra. Por eso tendré a la mano varias cartillas, para ver si la suerte me acompaña. Yo confío en mi Trome”, manifestó Leonor Vidal, estilista de Magdalena.



MÁS REGALOS



Y si no te toca la suerte, podrás participar en el sorteo de 15 modernas cocinas a gas. Para ello, tienes que ingresa a www.trome.pe/registro/chanchitoregalon. Debes de llenar el formulario que allí aparece con tus datos personales completos y colocar los códigos de tus cartillas