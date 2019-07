Pizarro ha declarado que esta es su última temporada. Si me permite un consejo, le diría que venga seis meses a Alianza

Del saque somos carnecita. .. Felicitaciones a Cuevita, que acaba de ser papá por tercera vez. El niño es sietemesino y está bien de salud. ‘Aladino’ llegó de emergencia a Lima y solo le pido que celebre moderadamente, sin escándalos, sin botella en mano, sin ‘achicar’ en la calle, sin hacer quecos ni muecas. Un brindis por el nacimiento y más na’. Si se le va la lancha, ya es su problema porque le han dado de todos lados y hasta compañeros de fútbol. Tiene que entender, así no le guste, que es un hombre público, un deportista. Si estornuda, no le perdonan y le dicen salud. La imagen es la marca del hombre. Sí, señores...

Claudio Pizarro ayer ha declarado que esta es su última temporada. Si me permite darle un consejo, yo le diría que venga seis meses a Alianza Lima. Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos del Perú a nivel de clubes y siempre lo he recalcado. Se le reclama que no la metía en la selección. Quizá tengan razón, pero le sobraba compromiso. Aquí vino el uruguayo Arévalo Ríos y escueleó a los del Municipal. Se arrancó porque no le pagaban. El ‘Bombardero’ tiene mil tomos para enseñar a los chicos, empezando por su profesionalismo. Puede narrar finales de Champions, Intercontinental, de Bundesliga, de Premier League, partidos memorables en Europa y convivencia y anécdotas con los mejores jugadores y entrenadores del mundo. Un crack, un ganador. Así es...

La firme que hay jóvenes que a veces toman decisiones apresuradas. Adrián Ugarriza la rompió en UTC y se vino a Alianza Lima para ahora ser tercer suplente. Es un ‘9’ con condiciones que es muy probable que pierda el año porque en La Victoria no esperan a nadie. Ya ni siquiera lo pueden prestar, pues cerró el libro de pases y será difícil que el ‘Profesor’ siente a los uruguayos que han llegado como solución. Lo único que le queda es guerrear como mela para que no pierda confianza y continuidad. Después de Paolo, es una de las alternativas junto a Succar, La Torre, Beto de Silva, Olivares y Bulos. Hay que foguearlos porque es lo único que hay. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.