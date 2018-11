Almuerzos nutritivos en un dos por tres con tips de Doña Peta

Hay días en que las tareas diarias me impiden dedicarme a la cocina como quisiera. Para días como esos, yo opto por almuerzos rápidos, sin descuidar el aspecto nutricional, ya que sé que la alimentación ha sido clave en el éxito de mi hijo.



Una de mis recetas salvavidas son las croquetas de atún con puré y salteado de espinaca. Aquí les dejo mis mejores tips para prepararla con éxito usando el RICO PLATO Nestlé:

1. Croquetas de atún

El atún ayuda al crecimiento y al desarrollo muscular. Para hacer croquetas compactas y más nutritivas, sugiero incluir hojuelas de avena en la preparación. ¡También puedes empanizarlas con avena!

2. Puré de papa

Mi secreto para hacer un puré rapidito es sancochar la papa amarilla sin piel, en cubos, en una olla con agua hasta cubrir. Cuando empiecen a deshacerse, estarán listas. Con este consejo, ahorrarás tiempo en la cocción de este tubérculo, cuyo principal beneficio es darle a tu hijo la cuota de energía que necesita para terminar sus actividades con éxito.

3. Salteado de espinaca

La espinaca es vital para el crecimiento, ya que es rica en minerales como el magnesio. Para saltearla, elijo las de hojas más gruesas; dejo las más tiernas y pequeñas para las ensaladas. Para que queden más sabrosas, antes de prepararlas, añado una cucharadita de mantequilla y un diente de ajo picado. Al final de la cocción, agrego gotas de sillao o sal para que las hojas me queden más suaves.



Un aliado infalible

En mi repostero, siempre hay una lata de atún. Cuando he tenido días ocupados, que me han dejado poco tiempo para cocinar, he resuelto el almuerzo con este pescado en conserva. Dos de mis recetas favoritas, que son fáciles y rapidísimas de preparar, además de ricas, son el ají de atún y los tallarines con salsa roja con atún. Mi secreto para preparar la primera es usar latas de sólido de atún; para los tallarines, compro latas de lomo de atún en trozos. En ambos casos, escurro bien y desmenuzo antes de usar. Otra opción saludable es elegir las presentaciones al agua porque tienen menos grasa. Prueba y verás: ¡quedará delicioso y en tiempo récord!



Aprende a usar el RICO PLATO Nestlé para los almuerzos nutritivos, rápidos y ricos: