Augusto Ferrando reta a Entel

Es raro no recordar las frases del famoso conductor de televisión Augusto Ferrando: desde “un comercial y regreso”, “yo lo descubrí”, “no nos ganan” o “cuándo te he engañado, primito”, hasta sus pintorescos retos con útiles premios como su clásico “una cocina al que me traiga…”. Pero más raro aún es que un operador de telefonía ofrezca hoy internet para el hogar sin necesidad de contratar servicios adicionales. Algo que Entel está haciendo.

Así, puedes adquirir sus planes de internet ilimitado de 10 Mbps y 20 Mbps, a S/ 74 y S/ 94 soles mensuales, respectivamente. Por si fuese poco, con el precio de lanzamiento ahorrarás S/ 240 soles en tu primera cuenta anual.

¿Necesitas más? En el caso del plan de 10 mbps, puedes usar en simultáneo 2 televisores HD y 4 dispositivos con video; y en el de 20 mbps, 3 televisores HD y 11 dispositivos con video. Además, los routers pueden pagarse en cuotas y con una inicial de tan solo S/ 9 soles. En el caso del plan de 10 mbps, no necesitas de una instalación con cables adicionales. Se conecta y está listo para usar.



No esperes más. Como diría Augusto Ferrando: 'Vámonos con Entel'.

Haz que tu Internet sea más fluido con estos consejos. Difusión

Tips para aprovechar tu internet al máximo:

¿Internet a donde vaya?

El plan 10 Mbps funciona con un router sin cables, que no necesitan instalación. Lo compras, lo enchufas y ¡listo! Además, puedes moverlo al espacio que prefieras dentro de tu casa.



¿Maratón en Netflix?

Con los planes de Entel ya no tendrás imprevistos. Con el plan de 10Mbps podrás ver tus películas en buena calidad, hasta en dos televisores HD en simultáneo. Y, en el plan de 20 Mbps, hasta en tres televisores HD.



¿Fanático de los videojuegos?

La velocidad promedio que requieres para jugar en línea es de 10 Mbps en descarga y 2 Mbps de upload. Por eso, ambos planes se adaptan a esta necesidad.



¿La mejor ubicación para tu router?

Lo ideal es que esté cerca de un espacio abierto. Por ejemplo, junto a una ventana o una puerta.



Consejo útil

A veces, puede ser necesario desconectar tu router con señal 4G por 30 segundos. Eso permitirá que se reinicie. Hazlo y sigue disfrutando de tu internet ilimitado.



Conoce más llamando al 0800-09000 o en http://www.entel.pe/



Publirreportaje