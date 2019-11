Cuatro consejos para evitar que las deudas te asfixien

Tener a la mano productos financieros, como tarjetas de crédito o préstamos bancarios, es hoy muy común. De hecho, en nuestro país hay más de 600.000 ciudadanos con más de dos tarjetas de crédito. Si bien estos productos pueden ser muy útiles, también es cierto que usarlos sin orden o control nos puede complicar seriamente la vida.



Por ello, Juan José Luna, gerente comercial de Al Día, empresa que brinda asesoría financiera, nos comparte cuatro recomendaciones para evitar que las deudas nos asfixien.



1. Elabora un cuadro de ingresos, gastos y deudas. Es un paso elemental para ordenar tus finanzas, ya que permite determinar cuánto de deuda podrás asumir mensualmente. Hoy los expertos recomiendan que destines máximo el 30% de tus ingresos al pago de deudas.



2. Prioriza. Empieza por cancelar la deuda con la tasa de interés más alta y la de menor uso. Asimismo, cuando hagas compras, adquiere lo realmente necesario, compara bien los precios e identifica prioridades. También es recomendable estar atento a descuentos o promociones para que tus gastos y deuda sean menores.



3. Ahorra y elimina compras compulsivas. Evita usar los productos financieros para pagar caprichos, lujos, suscripciones innecesarias, taxis u otros gastos secundarios. Te sugerimos ahorrar parte de tus ingresos, no solo para pagar imprevistos, sino también para no depender del crédito cuando hagas una compra excepcional.



4. Buen uso de los productos financieros. Las tarjetas de crédito o los préstamos no son extensiones de tu sueldo. Eso te debe quedar claro. El dinero que obtienes de estos productos solo debe servir para gastos excepcionales o situaciones de emergencia. Además, es necesario que pagues tus deudas financieras a tiempo para que no te generen moras o mayores intereses.



Poca información

Menos del 5% de los peruanos posee conocimientos financieros, reveló en 2016 un estudio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.



