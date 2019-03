Disfruta en familia: 3 consejos para divertirte sin dejar de ahorrar

Con frecuencia, para muchos, la quincena o el mes termina con una interrogante: ¿guardo mi dinero o gasto un poco en diversión? Sin embargo, la pregunta debería ser otra: ¿de qué manera puedo ahorrar y aun así tener presupuesto para esos ‘gustitos’?



Administrar bien nuestra plata no es una práctica complicada, la clave está en saber priorizar, conocer tus necesidades y las actividades que más disfrutas hacer.



Tu presupuesto y tus metas deben estar claras. De esta manera, es mucho más fácil saber qué quieres alcanzar primero, qué es más importante y qué puede esperar. Para que puedas hacer crecer tus ahorros sin privarte de esos antojos que siempre aparecen, te damos 3 consejos básicos:



1. Ahorra en el sistema financiero en vez de guardar el dinero en tu casa. Es seguro y con la Cuenta FREE de CrediScotia no te generará ningún gasto. Además, utilizar tu tarjeta de débito para comprar, te abrirá las puertas a muchos beneficios.



2. Separa un monto mensual de tus ingresos y no los toques. Guarda este dinero para lograr tus objetivos de mediano o largo plazo, como por ejemplo, comprar un auto.



3. Elimina los llamados “gastos hormiga”, que son pequeñas cantidades que consumes, muchas veces en cosas que no necesitas.



La Cuenta FREE de CrediScotia ofrece múltiples beneficios.

Utiliza tus beneficios

La Cuenta FREE de CrediScotia, además, te brinda descuentos en más de 150 establecimientos (de deportes y salud, educación, entretenimiento y más) cuando compras con tu tarjeta de débito. Así, cada miembro de tu familia podrá disfrutar de lo que más le gusta. Revisa la lista completa de descuentos, aquí.



¿Sabías qué?...

También puedes usar la Cuenta FREE como una cuenta sueldo. Tu empleador puede realizar los abonos de tus ingresos sin ningún problema o restricción. La cuenta mantendrá sus características y beneficios: cero comisiones y acceso a descuentos especiales.



