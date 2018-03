[FOTOS] 5 situaciones en las que Internet nos ‘salva la vida’

Hoy Internet es nuestro mejor aliado. Saber cómo preparar una cena para un grupo de invitados, ubicar la dirección donde tendremos una entrevista para una nueva chambita o, incluso, conquistar a la chica o el chico que nos gusta, son ocasiones en las que una red WiFi nos da muchas ventajas.



Sin embargo, el dilema de muchos se basa en conseguir una buena conexión y, a la vez, ir por toda la casa sin problema. ¿Cuál es la solución? Puedes ampliar el alcance de tu red con el Ultra Wifi de Movistar . Este dispositivo crea una segunda red WiFi de altas prestaciones que ayuda a tener una señal más potente y estable, mejorando la experiencia de Internet en casa.

Solo debes preguntar por sus dúos y tríos aquí o llamar al 0800-11-800 o visitar sus tiendas.



El datazo

Expertos recomiendan que es mejor cambiar la configuración del router para que tu red WiFi se acomode a tus necesidades. Modificar el nombre de la red (Service Set Identifier - SSID), usar una contraseña segura y limitar el número de direcciones IP asignables son algunos medidas necesarias.



Haz tu mejor conquista

Invitas a la persona que te gusta a tu casa para pasar un buen rato, pero tienes tantos nervios que no sabes de qué hablarle. Calma, pueden ver una película. Te conectas a tu red Wifi y ¡ya! Netflix o Deco Smart te salvan la noche. Eso sí, básico: ¡no te olvides de la canchita!



Haz tu mejor conquista Deco Smart te permite ver películas, series y tus programas favoritos.

Engríe a tus patas

Te has librado de ser el anfitrión en alguna reunión (ya sea de amigos, chamba, universidad, etc.), pero esta vez te tocó: tienes que hacer una cena y no sabes cocinar. Sin embargo, puedes revisar los infinitos tutoriales de chefs o aficionados a la gastronomía que hay en Internet . ¡Hay para todos los gustos y sabores!



Engríe a tus patas Encuentra las mejores recetas en buscadores, blogs y redes sociales.

¡No te pierdas!

Siempre estamos en movimiento. Ya sea para ir a una discoteca o a la entrevista para una nueva chambita. ¿Pero qué pasa si la dirección que te dieron no se te hace nada familiar? En esos casos puedes confiar en tu red WiFi y encontrar el lugar al que quieres ir antes de salir de casa.



¡No te pierdas! En estos tiempos, ya nadie se puede perder. ¡Internet no lo permite!

Conéctate con tus seres queridos

¡Adiós fronteras! Muchos tenemos familiares que radican en el interior o exterior del país, a quienes no vemos hace un buen tiempo. La nostalgia es inevitable, pero, gracias a las ventajas de Internet , permaneces conectado con ellos desde tu casa en cualquier momento, sintiéndolos así más cerca.



Conéctate con tus seres queridos ¿Tienes un hijo que vive en el extranjero? Con las videollamadas siempre estará cerca.

Sé el alma de la fiesta

El CD con los grandes éxitos de 2016 se rayó y estás en plena ‘hora loca’ en tu casa o departamento. No quieres quedar mal, así que recuerdas que tu red WiFi te puede ayudar a conectarte al toque a Internet y seguir con los mejores playlists.



Sé el alma de la fiesta ¡Prepara tus playlists favoritos y que la fiesta nunca acabe!

PUBLIRREPORTAJE