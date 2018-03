¿Quién le saca el jugo a su línea Preplan? #SoyYo

Un trome del ahorro siempre busca la forma de no gastar de más sin sacrificar lo que lo hace feliz. Y estar conectado con su familia y amigos es una de las cosas que no puede dejar de lado. Para ellos existe Preplan de Movistar, una nueva alternativa que combina la libertad de un prepago con los beneficios del postpago, sin contratos y con la posibilidad de acumular lo que no usaste.

¿Quién usa su smartphone todo el día? #SoyYo. Desde llamar por teléfono hasta ver memes en Facebook, es casi imposible dejarlo de lado. Por eso, Preplan está diseñado pensando en ti. Podrás afiliarte desde 7 soles y en caso no consumas todos tus beneficios, puedes acumularlos siempre que mantengas el saldo suficiente o renueves tu Preplan en el día 7.

Te presentamos algunas situaciones en las que Preplan te ayudará a aprovechar tu línea sin pagar más.



1. Llama al delivery



Es domingo por la tarde ¿quién no tiene ganas de ponerse a cocinar ni salir de tu casa? #SoyYo. Con el RPM ilimitado de Preplan, puedes pedir un pollito a la brasa y compartirlo con toda tu familia.



via GIPHY

2. Reúne a tus amigos del barrio



Con las actividades diarias es cada vez más difícil que todos tus patas de la cuadra se pongan de acuerdo para juntarse. Tu Preplan incluye Whatsapp ilimitado para que armen su grupo y estén en contacto todo el día.



3. Entérate qué pasó en el programa que no pudiste ver



¿Tu reality favorito está por terminar y no vas a poder ver la final en vivo? Con los megas de tu Preplan, descubre quién ganó y mira los videos en internet hasta que puedas llegar a tu casa.

via GIPHY

4. Saluda a tu pata por su cumpleaños



¿Quién olvida todos los cumpleaños y solo los recuerda por las notificaciones de Facebook? #SoyYo. Preplan te ofrece Facebook para que postees a cada rato, así puedes escribirle un afectuoso saludo con fotos y videos incluidos en su muro.



5. Mira la cartelera del cine



Si quieres invitar a salir a una chica, pero estás en el trabajo, usa tus datos para entrar a la aplicación del cine, ver los horarios de las películas y comprar las entradas. Todo sin levantarte de tu asiento.

via GIPHY



6. Manda una dirección



Y si sigues esperándola en la puerta del cine y se está haciendo tarde, entra a Whatsapp para mandarle tu ubicación exacta y que llegue al toque a darte el encuentro.



7. Aprovecha todas las oportunidades



¿Quién etiqueta a todos sus amigos para ganar un concurso en Facebook? #SoyYo. Si no te alcanza el billete para ir al concierto de tu artista preferido, usa tu saldo para compartir fotos, dar me gusta y hacer todos los comentarios que creas necesarios para ganar esas entradas.



¿Quieres disfrutar de todos los beneficios que Preplan tiene para ti? Llama al *515# opción 2 y afíliate sin contratos, solo recargando el monto del Preplan que elegiste. Recuerda tener el saldo necesario cada siete días para renovar tu plan y acumular tus beneficios.



Preplan convive con otras tarifas prepago, por lo que podrás realizar recargas de saldo adicionales con normalidad y serán consumidas en caso se agoten los minutos y megas del Preplan elegido. Infórmate más sobre Preplan, aquí.

PUBLIRREPORTAJE