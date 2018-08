‘Mirar’: la muestra que Fundación Telefónica trae a Lima para hacerte explorar tus sentidos

Las ballenas y murciélagos son mamíferos que usan la ecolocalización para ver y desplazarse. Esto quiere decir que pueden ubicarse al emitir sonidos y recibir el eco. Este es también el caso de un hombre en California (EE.UU.) que tiene 51 años, y vive con ceguera. Se trata de Daniel Kish, quien ha aprendido a reconocer la distancia de los objetos que están alrededor, emitiendo sonidos. Kish, desde hace más de 20 años, se dedica a difundir y enseñar la enseñanza de la ecolocalización a jóvenes con ceguera.



Hasta el 4 de noviembre puedes experimentar su método en “ Mirar. Nuevas formas de percibir nuestro mundo”, una exposición de Espacio Fundación Telefónica que explora las herramientas con las que los humanos y las máquinas vemos e interpretamos lo que hay a nuestro alrededor.



Escuchar para ver

La instalación “Sight without Seeing” (Vista sin Luz) de Daniel Kish, explora la relación entre la vista y el sonido. Se trata de un espacio en el que dos personas pueden descubrir cómo el eco ayuda a saber lo que se tiene al frente, a pesar de tener los ojos cerrados.



“Las personas también pueden desarrollar la habilidad de ubicarse gracias al rebote del sonido, a manera de radar. Con esta pieza, podemos descubrir que la visión no solo está presente en el hecho de mirar, sino también en el de escuchar”, explica Omar Lavalle, coordinador de Espacio Fundación Telefónica.



La muestra está compuesta por veinte increíbles piezas como robots que dibujan (si quieres que el robot te haga un retrato, debes separar tu sesión aquí), cámaras que no te reconocen, máquinas que rastrean tus movimientos oculares, y tantas otras más con las que puedes interactuar. Te recomendamos visitarla en compañía para probar el experimento de Kish.



>>> Mira nuestro recorrido por la muestra:



Más datos:

“Mirar. Nuevas formas de percibir el mundo”

Dónde: Fundación Telefónica (Av. Arequipa 1155, Santa Beatriz, Lima)

Cuándo: martes a sábado de 10 am a 8 pm, y domingos de 12 pm a 7 pm.

Más información en: espacio.fundaciontelefonica.com.pe



