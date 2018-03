¿Una nueva tele? ¿Un viaje? Aprende cómo ahorrar para darte esos gustitos que tanto anhelas

Hay que decir la verdad: para muchos diciembre es el mes del gasto. Llega la ‘grati’ o el abono navideño y las ganas por darse unos gustitos crecen. No te prives de eso que tanto anhelas, pero siempre sé responsable en el manejo de tu dinero. Para saber cómo, el ABC de la Banca del BCP te da estos consejos:



ANALIZAS TUS INGRESOS Y EGRESOS

Enumera todos tus ingresos (sueldos, alquileres, cachuelos) y decide un monto que vas a ahorrar cada mes. Recomendamos que por lo menos sea el 10% de tus ingresos. Recuerda, el ahorro no es lo que te sobra a fin de mes, por eso apenas recibas tu sueldo primero separa el dinero del ahorro antes de gastar.



Si hace un presupuesto, todas tus finanzas estarán más ordenadas. Si hace un presupuesto, todas tus finanzas estarán más ordenadas. Trome

ESTABLECE UNA META

Debes establecer el presupuesto con el que debes contar ya sea para el nuevo televisor o los pasajes y viáticos del viaje anhelado. Por ejemplo, podrías establecerlo en S/2000 y a partir de allí ir planificando cuánto necesitas ahorrar cada mes y por cuánto tiempo.



REDUCE TUS GASTOS

Si tu ahorro mensual es de S/400, en solo cinco meses podrías obtener el televisor o el viaje que estás planificando. Sin embargo, si no puedes llegar a ahorrar 400 al mes, pon en práctica tu creatividad: prepara tu almuerzo y no gastes en menú, evitar tomar taxis o reduce la salidas del fin de semana.



PROTEGE TU DINERO

Ten en cuenta que tu dinero no estará seguro en tu armario, debajo del colchón o en una olla de tu cocina. El lugar donde debe estar es en una cuenta de ahorros bancaria. Para que no gastes de más, elige una que no te cobre comisiones.



MÁS CLAVES

• Si tu deseo no puede esperar un par de meses, puedes utilizar una tarjeta de crédito pero usándola responsablemente. No gastes más de lo que podrás pagar después porque es dinero prestado.

• En estos casos, lo recomendable es que asumas la deuda en la menor cantidad de cuotas que puedas pagar para que así los intereses sean menores.



