Peruano podría ser el ganador de más de US$300 millones

Por primera vez en la historia una suma equivalente a 56 veces el pozo actual de La Tinka está disponible para ser ganada por cualquier peruano gracias a theLotter.com , un sitio web que ofrece un servicio de mensajería garantizado para adquirir boletos del Mega Millones de Estados Unidos, sorteando un premio de US$340 millones ésta semana y abriendo la posibilidad de que cualquier persona en el país se convierta de la noche a la mañana en una persona más rica que Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Justin Bieber o Beyonce.



Premios difíciles de creer

Son tan altos los premios de lotería en Estados Unidos que cuando superan, como ésta semana, los $300 millones de dólares, los norteamericanos se acercan en masa a los kioscos de lotería para adquirir tiquetes. Pero la euforia no se queda atrás en el Perú, donde usuarios en todo el territorio nacional están comprando sus boletos en la plataforma de theLotter.com , el portal que eliminó las fronteras cuando de comprar la lotería se trata.

Todo comenzó en octubre pasado cuando theLotter.com hizo pública la historia de la mayor ganadora online de la que se tenga noticia en el mundo. Se trata de la panameña Aura Dominguez, quien sin salir de casa y sin haber pisado jamás suelo americano, se ganó el pozo acumulado de la lotería de La Florida en Estados Unidos, un evento sin precedentes y que ha causado que muchos peruanos vean la posibilidad real de ganar.

“Las loterías de aquí no me pueden ofrecer los montos que ofrecen las loterías de Estados Unidos, por eso prefiero pagar un poco más para participar en sorteos que de verdad valen la pena” afirma una ambiciosa usuaria de theLotter.com y que prefiere mantener su identidad reservada.



¿Qué tan difícil es ganarse éstas loterías?

A la pregunta de qué tan difícil es ganarse las loterías americanas Eduardo Guillén, representante de theLotter para el mercado hispano responde “Hemos tenido usuarios que comprando tan sólo un boleto han resultado ganadores del gran pozo, como también hay usuarios que habiendo comprado la lotería durante años nunca han ganado ningún premio, la lotería es una cuestión de suerte donde lo único que es seguro, es que para tener la opción de ganársela hay que comprar al menos un boleto, y la única plataforma confiable en el mundo es theLotter.com ” concluye.



¿Qué ocurre cuando alguien gana?

theLotter.com cobra una comisión por el servicio de mensajería y le asegura la entrega del tiquete oficial al comprador en caso de ser ganador.

Si un peruano gana habiendo comprado su boleto a través de theLotter.com , la empresa corre con todos los gastos pagos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el billete ganador y además le asigna un abogado, también pago por la empresa, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio.



Únicamente en casos cuando el usuario no obtiene la visa americana, theLotter.com reclama el dinero y lo transfiere a la cuenta bancaria del ciudadano extranjero donde quiera que se encuentre.



Garantía de servicio

theLotter.com es un portal en internet que opera hace más de 16 años y ha sido mencionado en medios reconocidos en todo el mundo como el New York Times , NBC , CNN y el canal de noticias Fox. Además cuenta con una gran galería de ganadores de todas partes del mundo, incluidos usuarios de Panamá, Colombia, El Salvador y Canadá.



Representantes de theLotter.com aclaran que el portal de internet no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no es catalogado como un operador de loterías ni mucho menos, un sitio web de apuestas. Su servicio consiste únicamente en hacer mensajería certificada para boletos de lotería de más de 50 sorteos oficiales en todo el mundo.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, MasterCard y Diners Club, siendo MasterCard la tarjeta más aceptada en el Perú.