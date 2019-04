Peruano podría ganar 112 veces el salario anual de la ‘Foquita’

Un millonario pozo de $550 millones de dólares (equivalente a S/1.813 millones) es la razón por la que personas de todo el país visitan en masa el portal theLotter.com para adquirir un boleto que pondría a cualquiera en el escalafón de los más ricos del Perú.

Pagando con tarjeta de crédito hoy son miles los usuarios en todo el territorio nacional que sueñan con ganar el Powerball de Estados Unidos, cuyo premio supera con creces las fortunas de millonarios como Paolo Guerrero o Jefferson Farfán, y se equipara a lo que ganaría la ‘Foquita’ si jugara durante 137 años en el Lokomotiv (Farfán gana $4 millones de dólares por año).



¿Cómo es posible que tantas personas estén participando desde el Perú?

Según Eduardo Guillén, portavoz para América Latina de theLotter.com , cada vez que los premios en Estados Unidos superan, como ésta semana, los $500 millones de dólares, los usuarios en el Perú visitan masivamente el sitio para participar, pues es la única opción que existe para acceder a pozos realmente millonarios, ya que ningún otro portal en el planeta vende los tíquets legítimos del Powerball (la lotería más grande del mundo). Es así como cualquier peruano puede ganar cientos de millones de dólares sin tener que pisar suelo norteamericano.



Haciendo uso de un sitio web al que se tiene acceso desde cualquier teléfono o computador, quien quiera participar tan sólo debe escoger la lotería y números de la suerte para que un agente de theLotter adquiera a su nombre un tíquet legítimo.



Todas las jugadas están respaldadas por un boleto auténtico, el cual se adquiere en un puesto de venta oficial unas horas después de que el usuario ordena la compra. Así mismo, una copia escaneada de ese billete es visible en la cuenta privada de quien realiza la transacción antes de que el sorteo se lleve a cabo.



¿Cómo se le entrega el premio al ganador?

Cuando una persona se gana el premio mayor de la lotería de Estados Unidos, theLotter.com corre con todos los gastos para que el usuario viaje al estado donde el boleto fue comprado. Allí se le hace la entrega oficial del tíquet a través de un abogado que también lo asesora a la hora de cobrar el dinero en las oficinas de la lotería. Cuando se trata de premios secundarios, éstos son depositados en la cuenta del ganador después de la respectiva deducción de impuestos.

Hay que tener en cuenta que theLotter no cobra ninguna comisión por los premios obtenidos, únicamente agrega un recargo al precio original del billete para cubrir sus costos de operación y el servicio de mensajería.



¿Se puede confiar en que una empresa le entregue el boleto ganador de la lotería?

La reputación de theLotter se debe principalmente a que reconocidos medios en Estados Unidos lo han mencionado como el único servicio en Internet del que se tenga constancia que ha entregado premio a extranjeros. Entre los medios se cuentan los canales NBC , CNN y el canal de noticias Fox , quienes publicaron la noticia de un iraquí que, viviendo en Bagdad, se ganó mas de $6 millones de dólares de la lotería Megabucks en Oregon y viajó a Estados Unidos a cobrar el premio causando gran conmoción en todo el mundo.



“Los peruanos son participantes asiduos en las loterías americanas” afirma Eduardo Guillén, y agrega “hemos entregado boletos ganadores a personas de todas partes del mundo, incluidos países como Costa Rica, Panamá, Canadá, Iraq, Rusia, Filipinas, El Salvador, España, Colombia y muchos otros, así que no es de extrañar que el próximo ganador del Powerball se encuentre en algún lugar del país, pues hace dos años una panameña ganó $30 millones de dólares a través de theLotter, sin haber pisado nunca los Estados Unidos”, concluye Guillén.



¿Cómo funciona el servicio?

Cuando alguien ordena un billete de lotería en theLotter.com , un representante de la empresa compra a su nombre el boleto en un expendio legítimo y lo almacena en un lugar 100% seguro para entregarlo al usuario en caso de que acierte a los números. Cuando alguien gana, la empresa corre con todos los gastos para que la persona viaje a reclamar el ticket auténtico, con el cual podrá cobrar el premio en el mismo estado donde el billete fue comprado.

Hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohibe que un ciudadano extranjero o un turista se gane la lotería y en caso de que el afortunado no consiga la visa para viajar, theLotter cobra el premio y lo transfiere a la cuenta del usuario donde quiera que se encuentre.



La otra garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto compra y entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores , que incluye personas de todas partes del mundo. Cabe anotar que theLotter.com es el único sitio web verificado por la lotería de Oregon en Estados Unidos para adquirir tíquets oficiales a nombre de personas de todo el mundo incluido el Perú y certifica que todos sus boletos son genuinos.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.



Próximo Gran Sorteo

El próximo premio del Powerball por $550 millones de dólares se sorteará éste miércoles en la noche. Todos los resultados serán publicados en theLotter.com.



-Publirreportaje-