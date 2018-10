Premio de US$900 millones rompe récords en el Perú

¿Qué diría Trump si un peruano ganara el Mega Millones sin pisar Estados Unidos?



Por estos días miles de peruanos visitan en masa el sitio web theLotter.com para ordenar un boleto que les podría cambiar la vida a ellos y a su descendencia por generaciones.



Con el Mega Millones en un acumulado récord de $900 millones de dólares, el Perú está rompiendo todos los récords de ventas en Latinoamérica obligando al sitio web de mensajería a ampliar sus operaciones para cumplir con la demanda. Y es que si en el país existieran loterías entregando tal cantidad de dinero con seguridad habría filas interminables para adquirir un billete. Esto mismo es lo que está ocurriendo de manera virtual en el sitio web de theLotter.com, el portal que volvió la lotería global ofreciendo comprar a nombre de sus usuarios, boletos oficiales de más de 50 loterías de todo el mundo sin salir del país.



“Los peruanos en nuestro sitio web están rompiendo todos los récords de ventas así que no sería extraño que el próximo ganador del Mega Millones sea un peruano” afirma Eduardo Guillén, representante de theLotter.com para el mercado hispano y agrega “en Estados Unidos es completamente legal que un extranjero se gane la lotería y nada nos alegraría más que ver a alguien en el país llevarse el premio mayor de US$900 millones de dólares” concluye.



¿Qué diría Donald Trump?

En una época en que las medidas de Donald Trump contra países latinoamericanos son el pan de cada día, más de uno estaría interesado en ver la respuesta del magnate al ver que un peruano se gana la lotería sin siquiera pisar Estados Unidos. Pero lo cierto es que ni Donald Trump puede evitar que alguien en el país se lleve el acumulado del Mega Millones pues las leyes son muy claras y ninguna prohibe que un extranjero se gane la lotería. El único requisito para reclamar el premio, es ser el portador del billete ganador.



Alex Gálvez, un abogado experto en migración en Estados Unidos, enfatiza que cualquiera puede jugar y ganar los premios, “No hay que ser residente para cobrar un acumulado de lotería pues todo lo que el gobierno americano quiere es que se paguen los impuestos, y para ello no se requiere un número de seguro social” indica.



A esto Russ López, subdirector de comunicaciones de la Lotería de California, agrega: “Incluso una persona indocumentada puede comprar un boleto y cobrar el premio si gana, no tiene que ser ciudadano, pues hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohibe que un extranjero se gane la lotería” concluye.



¿Cómo se cobra el premio?

Cuando hay un ganador el boleto no se le envía al usuario, sino que éste viaja con todos los gastos pagos al estado donde se encuentra el recibo de papel. Allí se le hace la entrega del tiquete para poder cobrar el premio en la sucursal de la lotería oficial, acompañado por un abogado también pago por theLotter y quien asesorará al usuario durante el proceso de reclamación del dinero.



Cabe aclarar que en caso de que el usuario definitivamente no pueda viajar, theLotter reclama el dinero y lo transfiere a la cuenta bancaria del usuario, después de comprobar minuciosamente la identidad del ganador.



Portafolio de ganadores

La garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores, que incluye personas de todas partes del mundo, entre ellos Panamá, Colombia, El Salvador, Canadá, Rusia, Australia y España entre otros.



Reconocido en los medios

El servicio de mensajería de theLotter.com lleva 16 años operando y ha sido mencionado en reconocidos medios en Estados Unidos incluidos NBC, CNN y el canal de noticias Fox, quienes han reportado masivamente la noticia de ganadores extranjeros que han cobrado grandes premios en Estados Unidos sin haber pisado nunca suelo norteamericano.



¿Cómo funciona el servicio?

Cuando alguien compra a través del portal de theLotter.com, un representante de la empresa compra a su nombre el tiquete de lotería en un expendio legítimo y lo almacena en un lugar 100% seguro para entregarlo al usuario en caso de ser ganador. El boleto oficial es comprado según los números elegidos por el usuario, quien recibe a cambio una copia digital del mismo y la cual le sirve de garantía en caso de salir afortunado.



Representantes de theLotter.com aclaran que el portal de internet no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no puede ser catalogado como un sitio web de apuestas. Su trabajo consiste únicamente en prestar servicio de mensajería para compra de boletos oficiales de lotería.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.



Próximo sorteo

El próximo premio del Mega Millones por $900 millones de dólares se sorteará éste viernes en la noche. Todos los resultados serán publicados en el sitio web de theLotter.com.