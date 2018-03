Sácale el jugo al repechaje con el televisor OLED 4K de LG

La última vez que Perú estuvo en la Copa del Mundo fue en 1982. Quienes vieron a la ‘sele’ jugar el Mundial en España, lo hicieron en televisores pesados y muy grandes, algunos incluso en blanco y negro, y con una calidad de imagen y audio reducida. Hoy, con todos los avances de la tecnología, ver un partido de fútbol es totalmente distinto.



Estamos a un paso de la clasificación al Mundial, ¿no quieres vivirlo de forma diferente? Con el televisor OLED 4K de LG y su exclusivo sistema operativo webOS 3.5 serás la envidia del barrio, gracias a sus cualidades que lo hacen el mejor para disfrutar de tu pasión por el fútbol y los hacen líderes en el diseño de televisores Smart. Estas cualidades, sumadas a la configuración de pantalla en Modo Deporte, te permitirán:



1. Romperla y aprender todos los datos

Si eres de los hinchas que quiere saber todo de la selección, con la función ‘ Mi Contenido’ de los televisores OLED 4K de LG podrás agregar los videos que ves frecuentemente desde youtube como análisis de los mejores goles, comentarios deportivos y todo lo que quieras para encontrarlo fácilmente con solo pulsar un botón.



2. Acercarte al borde de la cancha

Con ‘ Magic Zoom’ no se te va a escapar nada y tendrás un mejor ángulo de visión que el mismo árbitro. Usa el control remoto ‘Magic remote’, acércate con el zoom como si usaras una lupa y descubre si fue foul o no.



3. Tener el panorama completo

Si la previa del partido nunca es suficiente, con ‘ Búsqueda por voz’ solo tendrás que decir qué quieres ver y encontrarás videos en Youtube, búsquedas web, archivos de un USB conectado a tu televisor e incluso documentales o películas en Netflix. Esto complementa tu experiencia visual, dándote todos los datos que necesitas para estar preparado a la hora del encuentro.



4. No perderte ni un gol

Si te cuesta decidir cuál transmisión sintonizar, ya no tienes que elegir con los televisores OLED 4K de LG. Con ‘ Multiview’, podrás ver dos cosas al mismo tiempo en la misma pantalla una al lado de otra.



5. Tener tu propia repetición

¿Y si no puedes ver el partido porque estás en la chamba o estudiando? No dejes que te lo cuenten y grábalo con la función ‘ Time Machine’ para verlo completo cuando llegues a casa. Además, adelanta y retrocede la imagen directamente en tu televisor.



PUBLIRREPORTAJE