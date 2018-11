Los tips de Doña Peta para que tu hijo la ‘rompa’ en el Cole

Todas sabemos que una de las tareas más importantes de nuestros hijos es ser responsable con sus labores escolares. Para lograr este objetivo, yo siempre tengo presente que una buena nutrición es una herramienta importante especialmente ahora que nos acercamos al fin de año escolar. Por eso, te recomiendo usar el RICO PLATO Nestlé, una herramienta fácil que te ayudará a servir a tus pequeños almuerzos bien balanceados y en las porciones correctas. Ahora, te dejo unas recomendaciones para preparar almuerzos ricos en sabor y nutrición y ayudar a tu hijo a llegar al éxito:



1. Mantelo bien despierto

Una de las afecciones con las que siempre he estado alerta es la anemia, esta causa cansancio, falta de apetito y hasta mareos. Por eso, siempre le he dado a mis hijos alimentos ricos en hierro. ¿Dónde encuentras hierro? En los alimentos de origen animal, especialmente las vísceras, como el bofe, el hígado y el corazón.



2. Asegura una buena digestión

Para que tu hijo rinda adecuadamente tiene que sentirse bien, por eso debes evitar problemas como el estreñimiento, una mal común en los niños. Para lograrlo, asegúrate de servir medio plato de verduras en cada comida de tu hijo, como recomienda el RICO PLATO Nestlé.



3. Activo y concentrado

Los cereales y los tubérculos le dan la energía que necesita para estar siempre activo, por lo que nunca deben faltan en sus comidas. Y para un extra de energía y potenciar su atención, añade frutos secos como nueces, pecanas o maní en la lonchera, en ensaladas o en preparaciones como la salsa verde.



No te olvides de las verduras

Como madre siempre me preocupé por leer sobre nutrición. Así me enteré de que algunas verduras también tienen hierro. ¡Sorprendente pero cierto! El brócoli y las hojas verdes, como la espinaca o la acelga, son buenos ejemplos.



Eso sí, el hierro de los vegetales es distinto al de los alimentos de origen animal, pues es más difícil de absorber para el cuerpo. Para lograr una mayor absorción, debe estar combinado con alimentos ricos en vitamina C. Yo encontré una solución muy fácil: cuando le sirvo a mi niño comidas con verduras o carnes que contienen hierro, hago un refresco como limonada o naranjada y así me aseguro de que los dos nutrientes se potencien entre sí.