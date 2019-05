A whatsappear: Entel presenta un nuevo de canal de atención al cliente

En el mundo de la mensajería instantánea, las llamadas telefónicas están siendo dejadas de lado. Los jóvenes de hoy prefieren enviar un mensaje o un audio a través de WhatsApp – plataforma con 1,500 millones de usuarios –antes que llamar. Una situación similar se puede observar en la comunicación entre las marcas y sus consumidores. Desde la aparición de las redes sociales y su popularización, la forma en que las empresas y sus clientes se comunican son cada vez más directas.



Entel ha observado este nuevo panorama y ha decidido abrir sus canales de comunicación hacia estas nuevas tendencias. WhatsApp será la plataforma virtual en la que los clientes de esta empresa podrán aclarar dudas y resolver consultas en todo momento. “Queremos llegar a todos los usuarios que tengan WhatsApp y consideren que es la opción más simple para atenderse”, señala Milagros Garcia Rosell, gerente de Experiencia de Cliente Multicanal y Operaciones.



Ahora, comunicándote con el 981 002 000 podrás hacer llegar cualquier duda que tengas y obtener una respuesta en tiempo real y de manera gratuita. A través de este servicio, Entel se suma a un grupo selecto de empresas a nivel mundial capaces de ofrecer esta atención a sus clientes.

Contar con un canal de comunicación tan directo como el que implementa Entel tiene una serie de ventajas sobre la atención tradicional:



Atención en todo momento

En primer lugar, el servicio está disponible las veinticuatro horas del día y todos los días de la semana. Esto significa que no importa cuándo te nazca una inquietud, siempre habrá alguien dispuesto a resolverla al otro lado de la línea.



Sin largas esperas

Te podrás olvidar de la espera al intentar conectarte telefónicamente con un asesor. Ahora, mientras aguardas por una respuesta, podrás seguir con tu vida tranquilamente en lugar de estar esclavizado al teléfono.



Todo queda registrado

Al ser un servicio por texto, cualquier operación realizada o conversada quedará registrada para futuras referencias. Así, tendrás en la memoria de tu celular códigos de servicio, contraseñas o cualquier otra información importante que no debas perder.



Servicio seguro

Si eres de los que se preocupan mucho por su información personal, no debes temer. El servicio que brinda Entel cumple con todos los protocolos de verificación de identidad que se manejan en todos sus canales de atención y colocan la seguridad de sus clientes en primer lugar.



