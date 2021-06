Andrea Torres es una de las voces principales de la Orquesta Papillón, agrupación que en los últimos años ha dado la hora con sus canciones y desplazamientos en el escenario. Temas como ‘Amiga Te Advertí (feat con Amy Gutiérrez), ‘Yo soy mucha mujer’, Amor de contrabando’, ‘Mix Borrachito, ‘Cuerpo de Sirena’, entre otras piezas, son algunos de sus hits musicales. Todo este éxito se debe al productor y director musical Martín Velásquez, quien es clave para que la agrupación le vaya bien.

Andrea Torres arribó a Papillón hace siete años y en dicha orquesta demostró toda su capacidad vocal. Este año, pese a la pandemia del coronavirus, tuvo nuevos retos por delante, como conducir un programa de radio en Karibeña. Además, hace unas semanas atrás anunció su embarazo, una nueva etapa que toda mujer anhela.

Quienes la conocen de cerca señalan que Andrea Torres es una persona risueña, que se preocupa mucho por su familia y muy perseverante para conseguir sus sueños.

Trome llamó a Andrea Torres para conocerla un poco más y nos cuente sobre esta nueva etapa de ser por primera vez mamá

¿Cómo vas llevando tu embarazo?

Es una etapa nueva. Bastante diferente a la rutina que usualmente tenía antes (risas) Acoplándome a esta experiencia bonita. Ya me tocaba ser madre.

¿Ya se sabe el sexo del bebé?

Ya se sabe pero no lo vamos a decir todavía.

¿Pero ya hubo baby shower?

No, todavía no. Creo que lo va a organizar Karibeña.

¿Qué antojos vienes teniendo producto del embarazo?

No he tenido antojos raros como algunas personas han tenido. Un día tres días seguidos comí olluco.

¿Tu pareja es del medio? ¿Te apoya con tu trabajo musical?

No, él no se dedica a nada de la música. Él es empresario en el rubro del plástico. Me ayuda un montón y sabe que la música es lo que me gusta. En realidad siempre está ahí.

¿Fue difícil conquistarte?

(Risas) Un poquito. Se demoró un año en conquistarme y que le acepte una salida.

¿Pero ya tienen tiempo?

Sí bastante tiempo. Le vas a romper el corazón a mis fans. Tengo aproximadamente entre 7 a 8 años. Él ha estado conmigo todo el tiempo.

Recordando tus inicios, ¿para ti que significó la “Voz Perú”?

Fue una de las metas que me había planteado. Porque en realidad siempre estoy en constante actividad musical. Sé me presentó la oportunidad de participar en ese concurso y no la desaproveché.

¿Qué enseñanzas te dejó el ‘Puma’ como coach? Y ¿por qué lo elegiste?

Lo elegí por un tema de experiencia, vi que era un cantante de mayor trayectoria en la música. Las veces que charló con nosotros en grupo. Él era gracioso, suspicaz y nos decía: “Si quieres alcanzar algo tienes que ser perseverante”.

¿Y crees que para el éxito que tienes hoy ha sido clave ser perseverante?

En el tiempo que tengo en la música, me he dado cuenta de que no hay otra cosa que disciplina y perseverancia para lograr el objetivo que tengas. No hay otro camino, el talento lo puedes tener, pero si no tienes disciplina y no eres perseverante, nunca vas a lograr nada.

¿Fue la primera vez que participaste en un concurso musical?

No, ya había participado antes en otros concursos. En uno de canal 4 que se llamaba ‘Divas’, concurso de canto del programa “Dos para las 7″.

¿Ahora valoras todo lo que tienes?

Yo siempre voy a estar agradecida con la Corporación Universal y también con el señor Higinio, quien siempre me brindó muchas oportunidades. Gracias a él, he podido ser conductora de ‘Fiesta Karibeña’. Siempre creyó en mi. El señor apostó por mi a ojos cerrados.

¿Y hubo gente que no confió en ti?

Por supuesto que sí. Nunca nadie va a querer que otra persona crezca. Aquí en Perú la idiosincrasia es un poco así. Acá el enemigo del peruano es otro peruano. La envidia abunda y más aún en el rubro de la música. Es algo penoso, he escuchado de todo, pero ese tipo de personas jamás te lo van a decir en la cara. Ellos solo hablan en la espalda de la gente. La mejor manera de tapar la boca a la gente es con tu trabajo. Yo no necesito pelear, en el escenario se ve el talento.

¿Algún defecto que tengas?

Tengo varios como todos (risas) A veces nos cuesta aceptarlo, pero soy un poco perfeccionista, Tiene su grado malo cuando lo aplicas en tu entorno. Yo puedo ser bastante dura conmigo misma, pero no con las demás personas.

¿Eres exigente?

Algo así. De que cada quien debe desempeñar bien en lo que le han asignado en el trabajo. Si yo considero que no estás haciendo bien tu trabajo. Me incomoda.

¿Una virtud?

Soy bastante empática con mis compañeros

¿Y en verdad te llamaron la atención cuando hacías un live mientras estabas en la radio?

(Risas) Si me llamaron la atención porque estoy haciendo radio y no puedo interrumpir ese momento del programa, que por cierto estamos de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. con Rolly Javier.

¿Cómo es la experiencia de trabajar junto a Rolly Javier?

Es una escuela en locución. Yo estoy aprendiendo bastante de él. Además, con todos los locutores de la radio que he trabajado aprendí bastante de ellos. También estuve con Marco Antonio, quien me ayudo mucho. La gente piensa que es fácil el trabajo porque te sientas, hablas un par de cosas y te pagan, Pero no es así, porque es bastante exigente por las coordinaciones de la pauta. Hay tiempos para hablar y tienes que usar palabras adecuadas para expresarte con la gente al aire.

He visto que estás lanzando tu música por plataformas digitales

No es un proyecto musical. Simplemente estoy abriendo mis canales de Youtube y Spotify para poder compartir mi música. Yo sigo en Papillón, lo único que quiero es hacer conocido mi nombre y que la gente sepa que no solo canto cumbia. sino que puedo hacer otros géneros musicales.

¿Cómo manejas la presión de estar en una agrupación top como Papillón?

El hecho de pertenecer a una orquesta de renombre como bien lo dices demanda cierto desempeño que no debes bajar la calidad. La gente está acostumbrada a un desempeño bastante profesional. Hay que estar a esa altura.

¿Cómo han sido los ensayos previos a los conciertos virtuales que han tenido?

La empresa una semana antes de los eventos porque gracias a Dios trabajamos con la misma gente que ya hemos venido tocando hace años con la orquesta. Por ende, ellos ya se saben los temas. Solo hay que refrescar un poco. Entonces, los músicos ensayan dos días con todos los protocolos y al otro día los cantantes.

¿Alguna vez te mareaste con el éxito?

Yo considero que no. Imagino que la gente que me sigue tampoco piensa eso porque por algo me sigue. Yo creo que siempre hay que tener los pies sobre la tierra.

¿A quién admiras en la música?

Internacional admiró a Mariah Carey y Gian marco como cantante nacional.

¿Te animarías a cantar inglés?

Claro. No hablo inglés (risas) pero por fonética fácil lo aprendo. En karaoke si he cantado en inglés (risas). Si hay salsa en inglés porque no puede haber cumbia en ese idioma.

Fue cierto que cuando grabaron la canción con Amy Gutiérrez, ‘Amiga Te Advertí’ grabaron una escena varias veces

(Risas) La verdad que no podía darle una cachetada al chico llamado Varo Vargas, quien representará al Perú en el Mister Supranational. Le deseo mucha suerte porque representará al país en un concurso internacional.

¿Hay planes de que Papillón grabe con alguna agrupación internacional?

En realidad hay un montón de proyectos. Un montón de gente quiere hacer feat con Papillón. A veces mi jefa Karen Capuñay nos comenta porque somos pocas las agrupaciones que estamos actualmente en vigencia. Una de ellas es Papillón y estamos en los ojos de todos. Por eso, quieren grabar feat con nosotros. Estamos viendo eso y de repente por ahí hay algún extranjero que pueda animarse a grabar con nosotros.

¿Prefieres mantenerlo en reserva?

Claro, es que no te puedo soltar nombres porque son varios los artistas con los cuales se puede grabar un feat. Pero todavía no hay certeza. Me cae mi multa (risas).

