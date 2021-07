Después de la llegada de la segunda ola de contagios del COVID-19 a inicio de este 2021, el Gobierno dispuso la entrega del Bono 600 a 4.2 millones de familias vulnerables de las regiones comprendidas en el nivel extremo de cuarentena, que en aquella oportunidad incluían a Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac, Lima Región, Lima Metropolitana y el Callao. Como todos sabemos, a mediados de febrero se empezó a pagar a los beneficiarios, según una modalidad asignada; sin embargo, son varias las personas que no han efectivo el cobro porque no saben hasta ahora que fueron incluidas en el padrón para recibir dicho subsidio económico.

Si eres de los ciudadanos que aún desconoce si resultó ser beneficiario de dicha ayuda monetaria, te contamos que aún puede averiguarlo en la página habilitada por el Ejecutivo; asimismo, te damos a conocer cómo puedes cobrarlo y hasta cuándo. Antes te recordamos que, los únicos canales donde debes consultar todo sobre el pago de 600 soles es el que habilitó el Gobierno mediante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), así que no te dejes sorprender.

LINK PARA SABER SI SOY BENEFICIARIO DEL BONO 600 SOLES

La única forma que puedes averiguar si tu nombre figura en la lista de beneficiados del subsidio económico es ingresando a la página del Bono 600. Sigue estos simples pasos:

Ingresa al link https://consultas.bono600.gob.pe/#/ o HAZ CLIC AQUÍ.

Coloca tu número de DNI.

Escribe la fecha de emisión de tu DNI.

Haz clic en el recuadro “No soy un robot”.

Marca en el recuadro “Acepto la política de privacidad”.

Y finalmente hacer clic en “Consulta si tu hogar es beneficiario”.

Eres beneficiario del Bono 600 soles

De ser uno de los beneficiarios del Bono 600 soles, te saldrá una ventana como la siguiente:

Si fuiste incluido en el padrón de beneficiados cargará una página donde te indicarán que están validando tus datos y en un plazo de cuatro días hábiles recibirás un mensaje de texto (SMS) informándote acerca de tu solicitud:

Si la validación de datos es exitosa, el SMS incluirá una clave de acceso a Banca Celular de 4 dígitos para que retires el bono en cualquier cajero automático o agente del Banco de la Nación.

Si la validación de datos no es exitosa, pasarás a la modalidad pago en ventanilla.

IMPORTANTE: Recuerda que el SMS o mensaje de texto será enviado solamente desde el número 55255. El Banco de la Nación no enviará un mensaje desde otro número.

No eres beneficiario

En el caso de que no seas de los beneficiarios del Bono 600 soles, te saldrá una ventana como la siguiente:

¿HASTA CUÁNDO Y CÓMO COBRARLO?

Si tu hogar resultó ser beneficiario y todavía no cobraste el Bono 600 en la fecha indicada, no te preocupes que no perderás este subsidio económico, ya que podrás hacerlo efectivo hasta el 31 de agosto de 2021. Solamente deberás acercarte al Banco de la Nación.

La ampliación de la fecha para cobrar el dinero se estableció mediante Decreto de Urgencia N° 058-2021, luego de darse a conocer más de 458 mil hogares aún estaban pendientes de recibir el dinero asignado por el Gobierno.

El Bono 600 servirá de gran ayuda para los peruanos afectados económicamente. (Foto: GEC)

¿EN QUÉ CANALES PUEDO RECIBIR ORIENTACIÓN?

Si necesitas ayuda para saber si tu hogar es beneficiario del Bono de 600 soles, te damos a conocer los canales oficiales de orientación:

Línea 101

Puedes llamar a la Línea 101 de lunes a domingo, de 8:30 a.m. a 8:00 p.m., inclusive feriados, para informarte si tu hogar es beneficiario y la modalidad de pago que te corresponde. Además, te ayudarán a completar los pasos para acceder a la banca celular u otra modalidad de cobro.

Tambos de Midis

Los tambos o plataformas fijas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) están a disposición de la ciudadanía en comunidades y centros poblados de las zonas rurales del país para acceder a diferentes servicios que brinda el Estado.

Para el Bono 600, se cuenta con 176 tambos ubicados en las regiones priorizadas con nivel de alerta extremo, donde podrás recibir orientación. Toma en cuenta no podrás cobrar el bono en los tambos.

A TOMAR EN CUENTA

En las oficinas de los bancos no se da orientación ni información sobre los bonos para evitar las aglomeraciones y los riesgos de contagio de la COVID-19.