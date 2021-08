Cartelera de cines en Perú: “Caos: el inicio”, con Daisy Ridley y Tom Holland, se estrena este jueves 5

Los amantes del cine podrán ver la película Caos: el inicio en la pantalla grande. El filme del director Doug Liman se estrenará el 5 de agosto en las salas de Cineplanet, Cinemark, Star y Movie Time, en todo el país. Es protagonizada por los actores Tom Holland, Daisy Ridley, David Oyelowo, Nick Jonas y Cynthia Erivo.

Caos: el Inicio está basada en el best seller The Knife of Never Letting Go de Patrick Ness (autor de Un monstruo viene a verme). Este thriller de suspenso y ciencia ficción está ambientada en el futuro. Todd Hewitt (Tom Holland) descubre a Viola Eade (Daisy Ridley), una chica misteriosa que aterriza en su planeta.

En el planeta de Todd las mujeres han desaparecido y los hombres sufren por lo que llaman “el ruido”, una fuerza que pone todos sus pensamientos en exhibición. En este peligroso paisaje, la vida de Viola está amenazada. Todd jura protegerla y tendrá que encontrar su propio poder interior y descubrir los oscuros secretos del planeta.

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA:

Título original: Chaos Walking

Título local: Caos: el inicio

Director: Doug Liman

Reparto: Cynthia Erivo, Daisy Ridley, David Oyelowo, Demián Bichir, Kurt Sutter, Mads Mikkelsen, Nick Jonas, Óscar Jaenada, Ray McKinnon, Tom Holland

Género: Ciencia Ficción

Duración: 1 hora, 48 minutos

País de origen: Estados Unidos

Estreno en Perú: 5 de agosto

Sinopsis:

Tráiler Oficial