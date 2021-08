No es imposible que notes si tu celular ha sido intervenido por un hacker. Hay algunas señales a tomar en cuenta, como el consumo excesivo de datos en pocos días o la poca duración de tu batería, por ejemplo. Si le sucede eso a alguno de tus smartphones, entonces deberías sospechar de un posible hacker.

TE PUEDE INTERESAR Así puedes saber si han hackeado tu WhatsApp o no

Señales para saber si tu celular ha sido hackeado

- Si usas tu teléfono de la misma forma y tu consumo de datos se ha disparado, es tiempo de investigar.

- Atención al consumo de la batería: si tus hábitos con el teléfono no han cambiado y la carga te dura menos de lo normal, puede ser que tu teléfono haya sido hackeado.

- Si tu celular, pese a estar dando toda su potencia de procesamiento a las aplicaciones sospechosas del hacker, funciona de manera muy lenta.

- Otros signos pueden ser congelamientos o reinicios inesperados.

- Ten cuidado con la aparición de aplicaciones repentinas que no recuerdes haber instalado o llamadas o mensajes que no has hecho.

- Revisa tus cuentas de correo y redes sociales. Puede ser signo de peligro si te piden modificar la contraseña o te aparecen localizaciones de acceso inusuales.

De esta manera tú puedes detectar si tu celular fue hackeado

¿Cómo prevenir que tu celular sea hackeado?

- Si vas a descargar alguna app, que sea de las tiendas de Google o Apple.

- No le des click a mensajes de texto o correos electrónicos con adjuntos o enlaces.

- Desactiva Wifi o Bluetooth si no lo necesitas porque los hackers suelen conectarse a tu teléfono y atacar sin avisar.

- Si te hackean en un espacio público, apaga el teléfono para detener al hacker.

¿Qué hacer si mi celular ya ha sido hackeado?

- Avisa a tus contactos de que tu teléfono fue hackeado para que ellos no ingresen e links peligrosos que reciban de ti.

- Desinstala cualquier aplicación sospechosa.

- Activa algún antivirus que detecte y ataque el agente malicioso que lo infecta.

- Resetea tu teléfono, aunque esto pueda borrar tus datos y archivos.

- Cambia todas tus contraseñas. Es muy posible que esta información se haya comprometido durante el ataque.

TE VA A INTERESAR

Así puedes saber si han hackeado tu WhatsApp o no

Estos son los cinco lanzamientos de celulares que todos aguardan para lo que resta del 2021 - FOTOS

Qué consejos seguir para que la batería de tu celular no se descargue a las pocas horas

Xiaomi presenta su Cyberdog: conoce el precio del perro robot

Bloque HTML de muestra