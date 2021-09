Uno de los rubros más afectados por la pandemia del covid-19 fue el entretenimiento, ya que debido a este virus se cerraron los cines para evitar las aglomeraciones y la expansión del virus.

Por ende, los cinemas una vez reabriendo su servicio han tenido que seguir protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de sus usuarios.

Cineplanet reconocida cadena de cinema ha lanzado una promoción a través de sus redes sociales, para que los usuarios puedan volver a las butacas a disfrutar de una buena película.

“¡Llegó la Bomba Digital a Cineplanet! Tus entradas a MITAD DE PRECIO comprando online Disfruta de este beneficio exclusivo para Socios Cineplanet Si no eres Socio, afíliate rápido y fácil en nuestra app y web.T&C: Válido solo para compras por app y web para películas en 2D. El cliente tiene que identificarse como Socio y elegir el boleto de la promoción para que esta sea válida. Promoción válida para estrenos, no válida para películas con restricción de distribuidor (R). No acumulable con otras promociones”, fue lo que escribió en redes sociales.

