A causa de las restricciones por la pandemia y el confinamiento, muchas personas se resguardaron en sus casas para evitar posibles contagios. No obstante, el levantamiento de la cuarentena y de algunas medidas provocó que muchos decidiesen salir a la calle utilizando sus propios vehículos. Pero fueron varios los casos de personas que se vieron sorprendidos con problemas en sus autos a causa de sus baterías.

Una de las creencias erróneas más vistas durante la pandemia ha sido el pensar que, al tener el auto guardado por un tiempo, la batería se iba a recargar automáticamente. Sin embargo, dista mucho de la realdiad, como precisa Gemma Támara, Líder de CAS Técnico de Enerjet.

“Esta acción solo provoca una descarga mayor en la batería por cada arranque, generando así problemas con el vehículo, o que no pueda cubrir la necesidad de energía de éste”, aseguró.

Por ello, te comentamos a continuación algunas recomendaciones que te podrían servir para maximizar el rendimiento de tu batería y así no dañar tu vehículo tampoco.

Las bajas y altas temperaturas o incluso tener el vehículo sin funcionar por muchos días pueden restar tiempo de vida a este elemento. (Foto: Getty Images)

6 consejos para maximizar el rendimiento de tu batería

Revisa tu batería regularmente.

Es importante que tu batería permanezca cargada siempre, con lo cual se evitará la sulfatación de las placas y se brindará la corriente necesaria al arrancador para generar el encendido del motor.

Si tu batería tiene tapones, recuerda que no debe faltarle agua.

El agua desionizada o agua destilada, ayuda a conservar el estado de concentración del ácido sulfúrico en el electrolito, el cual permitirá la reacción química para almacenar y entregar la energía; y así obtener un mejor funcionamiento y cuidado de sus componentes. Los niveles de agua desionizada o destilada en una batería, no deben estar por debajo de las placas ya que podrían secarse y endurecer, lo que llevaría a la pérdida de capacidad de arranque de la batería. Debes tener en cuenta que cuanto más uses tu vehículo, la batería consumirá más agua, por lo que es importante revisarla con frecuencia.

Evita realizar recorridos cortos

A inicios de la pandemia muchos autos sufrieron problemas por la falta de uso, afectando la recuperación-carga de la batería. Para asegurar que esto no ocurra, importante mantener los niveles adecuados de carga realizando viajes o recorridos largos, ya que en cada arranque se genera una mayor descarga y si no se tiene el vehículo funcionando por un tiempo prolongado no es posible la recuperación total de la carga y con ello se reduce la vida útil de la batería.

Cuida tu batería de temperaturas muy altas

Cuando tenemos un vehículo con un sistema dual (gas), este tiende a generar más calor que uno a gasolina o diésel, esto por la conversión y el trabajo mecánico que realiza, por ello, debemos conservar el protector o disipador de calor que viene de fábrica cubriendo la batería. De esa manera protegemos el recalentamiento del electrolito y componentes internos; y así podemos alargar la vida útil de la batería (temperatura de trabajo menor de 70°C).

Prende el auto si necesitas hacer uso del aire acondicionado y/o la radio cuando estás estacionado

Escuchar música o prender el aire acondicionado sin tener el auto en marcha es el principal motivo de que la batería se descargue. Es recomendable que siempre se arranque el carro para que el alternador cargue completamente la batería considerando 2500 rpm y de este modo pueden hacer uso de estos u otros accesorios extras sin problema.

Incluir sistemas digitales de monitoreo.

Aplicativos -como es el caso de GARDI, de Enerjet- ayudan a que los usuarios estén pendientes del mantenimiento de su batería. Este sistema inteligente envía alertas que van avisando los momentos en que se debe realizar el mantenimiento o control de la batería, y de esa manera se pueden tomar acciones oportunas para maximizar su vida útil.

