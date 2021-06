¿En los últimos meses, su visión se ha vuelto borrosa, turbia o débil, las cosas que ve no son tan coloridas como antes? Si la respuesta es si, es muy probable que usted haya desarrollado la patología ocular llamada Cataratas en uno o ambos ojos, así lo advierte el Dr. Luis Izquierdo Villavicencio, Director Médico de OFTALMOSALUD.

El ojo tiene en su interior un lente natural que conocemos con el nombre de cristalino, que a medida que envejecemos pierde su transparencia y deja pasar menos luz, lo que ocasiona que la imagen que pasa a la retina se torne difusa o dispersa, lo cual brinda una imagen borrosa.

“A medida que una catarata comienza a desarrollarse, es posible que usted no note ningún cambio, pero a medida que la Catarata progresa, puede interferir con sus actividades diarias; es así que, por medio de un examen ocular completo, su oftalmólogo puede decirle si las Cataratas u otro problema son causa de su pérdida visión”, refiere el Dr. Izquierdo Villavicencio.

Por ejemplo, prosiguió, si la catarata se localiza en el borde externo del cristalino, la vista no sufre cambios; pero si la opacidad está situada cerca del centro del cristalino, generalmente interfiere con la visión. Esta disminución de la agudeza visual es uno de los síntomas más claros y típicos en las personas que están desarrollando está patología.

PROCEDIMIENTO LÁSER MÁS AVANZADO

“La técnica conocida como procedimiento con Femtosegundo, aporta mayor seguridad y rapidez a la tradicional técnica, debido a que le facilita al cirujano realizar los tres pasos más delicados de este procedimiento como son la incisión, capsulorrexis (Apertura circular de borde continuo, que se realiza en la cápsula anterior del cristalino, por donde se extrae la Catarata y se introduce la lente intraocular) y fragmentación del cristalino. Todo esto le otorga al paciente seguridad, precisión y exactitud en su procedimiento quirúrgico”, subrayó.

Con este procedimiento, agregó el profesional médico podrá contar con un mayor grado de precisión y seguridad en la operación, sin uso de bisturí y como una etapa de recuperación más rápida, anotó. “No hay que olvidar que las cataratas más frecuentes son las que originan entre los 65 a 70 años; no obstante, hay personas que desarrollan este problema mucho antes, incluso a los 35 años o personas que no las sufran hasta los 80 años. Finalmente, este procedimiento no solo es el más seguro del mundo, sino que asegura que nunca más vuelva a aparecer la patología.

Los lentes Intraoculares han avanzado mucho en los últimos años, solucionando la visión de cerca, intermedia y lejana, (Presbicia). La mayoría de pacientes recupera una visión que puede rondar el 20/20.

TE PUEDE INTERESAR: