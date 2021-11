Cómo estudiar y ganar dinero en Canadá

Ante la inestabilidad que vivimos actualmente en nuestro país, muchos jóvenes y adultos están pensando emigrar al exterior para trabajar o seguir estudiando con el objetivo de tener un mejor futuro para ellos y sus familias.

Pese a ello, muchos peruanos se desaniman de intentar ir al extranjero, puesto que ven el engorroso trámite de la visa como un obstáculo.

Sin embargo, estos inconvenientes se acabaron, pues la University Canada West (UCW), te brinda facilidades para que puedas ir a estudiar a Canadá, y no únicamente eso, sino que además puedes ganar dinero y llevar a toda tu familia a este país norteamericano.

“Nosotros somos una de las universidades privadas más importante de la ciudad de Vancouver. Estamos enfocados en negocios y tecnologías. Buscamos motivar la educación en Canadá y nos centramos en los esfuerzos que los estudiantes latinoamericanos puedan cumplir su sueño de ir a estudiar nuestros programas de educación superior a nuestro campo en Vancouver. Tenemos dos campos en la ciudad y en ambos tenemos estudiantes de diferentes culturas y nacionalidades”, manifestó Gabriela de la O, directora de la UCW.

¿Estás interesado en estudiar en Canadá? Trome conversó con la directora del University Canada West para contamos cómo alternar tus estudios y poder ganar dinero en simultáneo.

Las becas y facilidades que dan

“Nuestros programas son tanto de pregrado como la licenciatura en comercio, licenciatura en comunicación empresarial y un programa que se llama Associate of Arts, como nuestro programa estrella de MBA. Estamos dando becas que se llaman “Becas de las Américas” para estudiantes latinoamericanos que tienen un costo preferencial siempre cuando inicien sus estudios en el 2022. Está enfocado en estudiantes peruanos, ya que sabemos que hay muchos talentos y que quizás las oportunidades de educación no han sido las mejores o que buscan tener experiencia en el extranjero. Tenemos cuatro fecha de inicio al año que son: enero, abril, julio y octubre”, agregó Gabriela de la O.

ASÍ TE AYUDAN SCC CANADÁ Y UCW PARA QUE SAQUES TU VISA

“Trabajamos con agencias educativas, y ellas nos ayudan durante todo su proceso para que los estudiantes realicen su viaje de la mejor manera. No solo es la aplicación de la universidad, sino la aplicación del visado, etc. Con respecto, al programa de pregrado, una vez acabado el colegio deben presentarnos sus certificados de estudio en español y traducido oficialmente en inglés. Además, deben presentar las materias que cada uno de los semestres que llevaron en el colegio junto a las calificaciones. Adicionalmente, deben compartir la copia del pasaporte y debe de tener un nivel de inglés intermedio - avanzado. Sabemos, que en general en Latinoamérica, algunos estudiantes no tengan el nivel de inglés esperado, pero nosotros tenemos un programa de inglés complementario antes de que inicien sus estudios de educación superior para que se puedan nivelar. SCC Canadá es una de las agencias que ayuda a los estudiantes a ver toda la documentación, y ver el programa que va más acorde con su perfil y realmente es muy sencillo. Y en Postgrado la documentación es similar y al tratarse de una maestría se necesitaría los certificados de la licenciatura que haya estudiado, adicionalmente, su currículo en inglés, y una carta también en ese mismo idioma”, comentó.

Ojo, Gabriela de la O, directora de University Canada West (UCW) hace hincapié que los alumnos tienen la oportunidad de trabajar mientras están en Canadá. “Su permiso de estudios le da la oportunidad de trabajar media jornada que son 20 horas a la semana”, nos cuenta.

“Canadá le da la facilidad de que si tienes familia, les da visa a todos para que viajes y la empresa SCC Canadá te ayuda con los requisitos que necesitas. Lo principal es que estudies en Canadá, y es por eso, que se hace con el convenio con University Canada Wes. Además, nuestros programas son elegibles para el post gradúate work permit, que es un permiso que te da Canadá para que te quedes tres años más y ya puedan aplicar a una residencia”, agregó.

¿Cómo es la vida en Canadá?

Para que tengas una idea, Canadá está considerado como el mejor país a destino internacional y en específico la ciudad de Vancouver tiene la gran ventaja de que es la ciudad más pluricultural, ya que más de 53% de la población son de otro país y da muchas oportunidades de trabajo. “La universidad tiene un departamento de carrera que nos ayuda a promocionar en empresas que tienen vacantes y algunas de las empresas donde nuestros estudiantes han sido contratados son: Amazon, Microsoft, Samsung, por citar algunas”, sentenció Gabriela O.

Finalmente, la vida en Canadá es muy tranquila y segura. Además, es de las ciudades top en el mundo de crecimiento en emprendimiento. Vancouver es una ciudad tolerante y está muy cerca de la naturaleza.

TE PUEDE INTERESAR