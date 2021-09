Las 15 horas de diferencia horaria entre Australia y Perú y los más de 15.000 kilómetros que nos separan del país de los canguros y los koalas, podrían ser razón suficiente para que muchos peruanos desistan de su idea de ir a estudiar o a trabajar a este país, pero –como señalan en la Embajada de Australia– su reputación de excelencia académica la catalogan como “uno de los mejores lugares del mundo para vivir mientras se estudia”.

Mientras que para el trabajo, el sexto país más grande del mundo también se ha convertido en una interesante opción, sobre todo para quienes aspiran a conquistar el “sueño australiano” o “sueño aussie”.

PROGRAMA VACACIONES Y TRABAJO

Desde el 2019 se encuentra vigente el programa “Visa Work and Holiday” (visa vacaciones y trabajo), que ha sido implementado de manera conjunta por el Perú y Australia. Este programa permite que jóvenes peruanos de entre 18 y 30 años visiten Australia, pero también tendrán la posibilidad de trabajar para complementar sus gastos.

Además de ofrecer una singular oportunidad para el intercambio cultural, la visa vacaciones y trabajo permite:

1. Permanecer por 12 meses contados desde la fecha de su primer arribo en Australia.

2. Trabajar durante 12 meses, pero sin exceder los seis meses por cada empleador.

3. Estudiar hasta por un periodo de cuatro meses.

De esta manera y gracias a este acuerdo recíproco, anualmente, un total de 1.500 jóvenes peruanos pueden experimentar vacaciones combinadas con trabajo en Australia.

¿CÓMO SE PARTICIPA DEL PROGRAMA?

Las convocatorias para participar del programa “Visa Work and Holiday” (subclase 462) se abren aproximadamente en el mes de julio, pero puede consultar si hay vacantes disponibles en el enlace https://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/01102017.html.

Desde el 2 de enero del 2019, fecha en la que el número de cupos para peruanos aumentó de 100 a 1.500, por un acuerdo entre los gobiernos de Australia y Perú, las postulaciones se manejan desde la Embajada de Australia en Chile.

¿CÓMO POSTULAR?

Todas las solicitudes para la visa Work and Holiday se presentan online a través de ImmiAccount, que es el servicio de Internet para postulantes individuales que deseen acceder a los servicios de visa y ciudadanía.

Para crear una cuenta en ImmiAccount debe ingresar a crear una cuenta ImmiAccount (información solo disponible en inglés). Una vez ahí debe seleccionar la opción “Individual” y completar todos los campos obligatorios que están marcados con un asterisco rojo (*).

Es importante que proporcione una dirección de correo electrónico válida, que tome nota de su nombre de usuario y contraseña y que recuerde las respuestas exactas que proporciona a las preguntas secretas que seleccionó.

La Embajada de Australia ya no acepta solicitudes en papel, por lo que cualquier solicitud en papel será devuelta al solicitante.

REQUISITOS PARA POSTULAR

Si cree que este programa de intercambio es una oportunidad que no desea desaprovechar, estos son los requisitos que tiene que cumplir:

· Tener entre 18 y 30 años de edad al momento de postular.

· Tener pasaporte peruano. Proporcionar copia del pasaporte (la página con los datos biográficos).

· Completar un formulario de postulación y pagar un arancel de postulación (US$325).

· Tener un nivel de inglés funcional.

· Tener solvencia económica suficiente para mantenerse en Australia y comprar pasajes aéreos

· Contar con una carta de apoyo o de presentación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

· Cumplir con requisitos de estudios. Sobre este punto, también pueden postular a la visa quienes hayan estudiado en el extranjero o si han cursado estudios técnicos, pero solo si cuentan con título otorgado a nombre de la Nación. Pero si no has terminado la carrera, no cuentas con el título o el título se encuentra en trámite, no calificarás para el programa.

· Cumplir con requisitos de salud.

· Proporcionar datos biométricos.

VISA EMITIDA

Con la visa Work and Holiday emitida puedes viajar de inmediato, pero tienes 12 meses para hacer uso de su visa.

Después de tu primer ingreso a Australia puedes permanecer un máximo de 12 meses en el país. Durante este periodo puede realizar múltiples entradas y salidas. Sin embargo, debe considerar que el periodo de estadía de 12 meses comienza a regir desde la fecha de su primera entrada.