Faltan pocos días para que las empresas del Perú depositen la Compensación por tiempo de Servicios (CTS) a la que tienen derecho aquellos trabajadores que se encuentren dentro del sistema privado o regímenes especiales y que cumplan ciertos requisitos que la ley ampara. La CTS tiene como propósito fundamental prever el riesgo que origina el cese de la relación laboral y la consecuente pérdida de tus ingresos, en pocas palabras es el ‘seguro’ con el que cuenta el empleado cuando rompe su relación con la empresa en la que ha laborado. Por ello es muy importante conocer el cálculo y el depósito que se harán en unos días.

El depósito de la CTS se contabiliza desde el primer mes de iniciadas las labores del empleado con la empresa. A su ingreso, el empleador crea una cuenta CTS a nombre del trabajador en la entidad bancaria elegida por este para sus depósitos en las fechas límites: 15 de mayo y 15 de noviembre.

¿Cómo acceder a mi CTS?

Muchas veces los empleados no encuentran la forma de acceder al estado de cuenta o conocer el monto con el que cuentan de su depósito de CTS o no saben cómo calcular si lo depositado es correcto o no, por ello aquí te vamos a explicar paso a paso para que puedas, primero, cómo puedes ver tu estado de cuenta de tu Compensación por tiempo de Servicios.

Para conocer tu estado de cuenta deberás conocer la entidad financiera que elegiste para el depósito de tu CTS . En caso de no acordarte, puedes consultar a tu empleador y él podrá brindarte la información.

Si tu CTS está depositada en el mismo banco donde te depositan tu sueldo, solicita información sobre tu cuenta y puedes unirla para que tengas una sola tarjeta.

Una vez cumplido con todos estos pasos, podrás consultar, de acuerdo al app de tu banco o vía teléfono el monto con el que cuentas en tu CTS.

Recuerda que los empleadores están en la obligación de comunicar a sus trabajadores sobre el monto de depositado a sus cuentas.

Hay que tener en cuenta que el trabajador puede retirar hasta el 100% del saldo excedente de cuatro remuneraciones. En caso el trabajador quede desempleado, podrá retirar la totalidad de la CTS

¿Cuándo es la fecha límite para los depósitos de CTS?

De acuerdo a Ley, los depósitos se dan dos veces al año (mayo y noviembre) y las fechas límites son: 15 de mayo y 15 de noviembre, pasada la fecha la empresa podría ser sujeta a una sanción.

Para saber si tienes CTS a cobrar , cada entidad financiera proporciona a sus clientes diversos medios para verificar sus cuentas. Y en la actualidad bajo la pandemia del COVID-19 en Perú, los medios más recomendados son las aplicaciones móviles y las páginas de los bancos y entidades donde tengas tu cuenta CTS. Aunque también puedes verificarlo en sucursales o cajeros automáticos, estas opciones son poco sensatas actualmente.

¿Cómo saber si ya me depositaron la CTS?

Para saber si cuentas con dinero en la CTS debes preguntar a la entidad financiera en la que está tu dinero. Para ello, se han habilitado varios procedimientos y canales para recurrir a este beneficio.

¿Cómo calcular mi CTS 2021?

Para realizar el cálculo de la CTS , hay que considerar el sueldo neto del trabajador, el monto de asignación familiar (si el empleado la tiene), el total de horas extras en los últimos seis meses y, finalmente, dividirlo entre seis. Asimismo, a esta cantidad se le agrega la última gratificación recibida multiplicada por 1/6.

Para recibir la CTS, el trabajador debe haber estado en la empresa por lo menos un mes en planilla (30 días naturales). Cabe mencionar que los días transcurridos después de noviembre se cuentan para la CTS de mayo.