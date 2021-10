Si al comenzar el año tenías como objetivo empezar a ahorrar quizás para un viaje, comprarte un carro, una casa o para celebrar alguna fecha en especial, y hasta ahora no lo haces, aquí te vamos a enseñar un método con el cual podrás juntar ese dinero de manera sencilla, rápida y sin tantas exigencias.

Lo interesante de aplicar la regla 50-30-20 para poder ahorrar dinero es que parte de la base de nuestros ingresos percibidos de forma periódica, por lo que no generan un endeudamiento extra o mayores sacrificios, que puedan resultar contraproducentes.

Precisamente, por estas fechas en donde todos están pensando en los regalos por Navidad, Año Nuevo, cumpleaños y más; es donde el presupuesto a veces se sale de nuestras manos y se hacen gastos inusuales. Pero, para ello te traemos esta forma de ahorro, en donde podrás aliviar todas esas salidas monetarias que no estaban planificadas.

¿CÓMO APLICAR LA REGLA 50-30-20 PARA AHORRAR DINERO?

A lo largo de nuestras vidas hemos escuchado y experimentado muchas formas de ahorrar dinero. Normalmente, estas planificaciones no se cumplen y rompemos esa disciplina al primer imprevisto que se nos presenta. Sin embargo, con el método 50-30-20 podrás dividir tus ingresos de forma equitativa.

Poniéndonos un poco más académicos, vamos hasta el origen de la regla 50-30-20, puesta de moda por la senadora de Estados Unidos, Elizabeth Warren en su libro “All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan”.

Con respecto al método diremos que este consiste en hacer una división de tus ingresos; sin importar si son semanales, quincenales o mensuales. Este dinero deberá ser distribuido en estos porcentajes: necesidades básicas (50%), ‘caprichos’ y ocio (30%) y el 20% último para ahorrar o invertir.

Como se sabe, el mayor porcentaje del dinero que ganamos lo gastamos en alquileres, comida, servicios y transporte. Es por eso que la primera categoría de la regla tiene el 50% de nuestros ingresos.

Un hombre guardando su dinero en un chanchito de cerámica (Foto: Freepik)

¿QUÉ SIGNIFICA CADA PORCENTAJE DE LA REGLA 50-30-20?

Seguramente, habrán meses en donde en el primer porcentaje de la regla 50-30-20 te sobre algo de dinero. Lo que se recomienda hacer es sumarlo al siguiente ítem, en donde se realizarán otras actividades como comprar ropa, ver alguna película en el cine, ir a comer a algún restaurante o cualquier otra actividad de ocio.

Debemos remarcar que el segundo porcentaje de este método es uno de los más peligrosos, pues puedes estar tentado a aumentar el presupuesto asignado, dependiendo de la situación en la que te encuentres.

Por último, esta el objetivo por el cual te has planteado toda esta estrategia de ahorro. De lograr lo que pensaste acumular al inicio, podrías usar ese dinero en algún regalo especial, una cena o lo que por alguna razón falte en las fiestas de fin de año.