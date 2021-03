En los últimos años, algunos perros han sido consideradas como peligrosos, pues se produjeron varios ataques de estos que han causado graves daños a niños y adultos. La denominación ‘peligrosos’ la utilizan algunas legislaciones para nombrar a determinados razas de canes que son consideradas de manejo especial por sus atributos físicos como, tamaño, fortaleza y tenacidad.

¿Qué significa ppp?

La denominación PPP (perros potencialmente peligrosos) es una catalogación que engloba a canes que, por sus características, si atacaran podrían causar serias heridas o incluso la muerte, y esto no quiere decir, bajo ningún concepto, que sean más propensos al ataque.

Tanto un perro potencialmente peligroso como cualquier otro que tenga una apariencia dócil, necesita una correcta socialización que le enseñe a comportarse con el resto de cánidos y con las personas.

En demasiadas ocasiones, los incidentes que tienen como protagonistas a un PPP ocurren porque su humano no se ha preocupado en absoluto de su educación, es más, lo ha educado precisamente en la agresividad.

Listado de las razas de perro más peligrosas

Según la Resolución Ministerial N°1776-2002-SA/DM del Ministerio de Salud de nuestro país, las razas más peligrosas son: los Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilero, Tosa Japonesa, Bul Mastiff, Doberman y Rottweiler.

♦American pitbull terrier

Fue criado como perro de trabajo y no de pelea, fue usado para jalar las góndolas de las minas, detener toros para ser sacrificados, combatir plagas de roedores y cazar jabalíes. Aunque no se pueden negarse los días en el que fueron enfrentados, práctica que continúa siendo ilegal pero que no ha desaparecido por completo.

Sí que es cierto que el american pitbull terrier tiene un impulso de presa bastante desarrollado pero eso no lo convierte en un asesino ni mucho menos. Bien educado y socializado es un can perfecto para vivir con niños ya que tiene mucha energía, es juguetón y paciente.

♦Rottweiler

El Rottweiler está considerado como una de las razas más peligrosas del mundo. Es un gran perro guardián, muy leal a su dueño. Se muestra amable con los niños de la familia, pero no tolera las bromas, por lo que debes tener cuidado. No suele mostrarse agresivo con su familia, pero el Rottweiler es responsable de muchas agresiones a desconocidos. Es un perro dominante que no distingue entre el juego y la agresión real, por lo que, lo que comienza como un juego, puede acabar en una mala experiencia con graves lesiones. Además, si se produce el ataque, el perro no atiende a razones.

Dueño de una poderosa anatomía, el rottweiler es muy inteligente y tiene un carácter equilibrado. Puede ser un perro reactivo, característica que no presentará si se le educa y socializa correctamente.

♦Dogo argentino

No es un perro recomendable para una familia, debido a sus características. La raza fue desarrollada para caza mayor, incluyendo jabalíes. Se utilizó también para peleas de perros, ya que tiene un temperamento muy agresivo que hace que mate incluso a compañeros de manada. A veces, se vuelve contra su dueño.

Con un pasado como perro de caza, el dogo argentino es un can cariñoso que creará unos lazos muy fuertes con los humanos que considere parte de su familia. Es paciente y bondadoso.

