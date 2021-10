Una de las producciones turcas que se ha convertido en la favorita de miles de personas es, sin duda, “Inocentes”, que relata la historia de Han, un exitoso hombre que día a día lucha con la finalidad de mantener a su padre quien sufre de una enfermedad y a sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben.

En este drama otomano también aparece Inci, una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo. Otro detalle de su vida es que no puede terminar su relación complicada que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

La famosa historia de ambos iniciará cuando en un accidente de tránsito Inci ayuda a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.

Elenco principal de "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

Los seguidores de la telenovela pueden ver cada episodio mediante Antena 3. Por ello, es que muchos de los televidentes se preguntarán ¿qué pasará en los próximos episodios?, pues, aquí te lo contamos.

5 COSAS QUE OCURRIRÁN EN “INOCENTES”

Continuando con su gran éxito en España, los fanáticos de la telenovela “Inocentes” podrán ver entre el lunes 18 y martes 19 de octubre cinco hechos que generarán gran emoción.

5. NACI RECIBE LA VISITA DE SU ESPOSA EN EL HOTEL

Naci quien se encuentra tranquilamente en su hotel se llevará una gran sorpresa cuando su esposa Gülru se presente ante él con el objetivo de pedirle solo una cosa y es reclamarle por haberla abandonado.

“No solo me has dejado a mí, sino también a nuestra hija. La niña te echa de menos”, dice Gülru quien está decidida ir a hablar con Safiye si su marido no visita a su hija. Ante ello, él se encuentra con su hija a quien le expresa “no voy a dejarte sola de nuevo”.

El profesor Naci, el gran amor de Safiye en la telenovela turca “Inocentes” (Foto: Antena 3/ YouTube)

4. LA FELICIDAD DE SAFIYE

Pero eso no será todo para Naci quien al regresar a su hotel se da cuenta que Safiye le escribió una nota donde le pide que no se vaya. La respuesta del hombre fue que deben encontrarse a las 4 de la tarde al día siguiente en su edificio.

Esto genera la emoción de Safiye quien desborda alegría en todo momento y decide alistar todo para esa ocasión teniendo en cuenta que Naci no está casado y no habrá nada que pueda entrometerse en su camino.

Es así que se arregla el cabello y escoge el vestuario apropiado para ese encuentro con la persona a quien ama con toda su alma. A pesar de su momento de felicidad el fantasma de su madre parece dominarla pero ella está decidida a que nada malogre sus planes. Su alegría es muy notoria y su familia se siente contenta con ello.

El profesor Naci, el gran amor de Safiye en la telenovela turca “Inocentes” (Foto: Antena 3/ YouTube)

3. INCI MOLESTO PORQUE SU PADRE VIVE CERCA A SU CASA

En el capítulo anterior Ege le contó a Inci que pudo ver a su padre en malas condiciones y que sus manos estaban seriamente comprometidas y le faltaban algunos dedos en la mano. Pero a pesar de esto ella le dice a Ege que no le cuenta nada de su progenitor debido a que sigue dolida por lo que él hizo años atrás.

Inci no soporta que su hermano y su abuelo hayan decidido que su padre a viva cerca a la casa que comparten. Ante tal situación, la decisión que adopta es irse junto con Han. Lejos de mostrar pena por su padre, recuerda cómo murió su madre en un accidente provocado por su propio padre. “No puedo perdonarle que me la quitara”, manifiesta.

2. NERIMAN NO ESCUCHA LOS CONSEJOS PARA SOLUCIONAR SU PROBLEMA

En una de las escenas se podrá apreciar a Emre quien junto a otros estudiantes no dudan en burlarse de las manos de Neriman que lucen enrojecidas debido a un problema en la piel. Esto hace enfurecer a Ege quien un día después los enfrenta. Pero la burla que sufrió Neriman hace que se frote más los dedos para controlar su problema. Por otro lado, Ege le aconseja cómo puede solucionar sus problemas pero ella hace caso omiso. Ege, decidido a ayudar a Neriman le pide a su hermana que a través de su programa de radio de consejos de cómo tratar la piel irritada. Luego le regala una crema hidratante.

Gizem Katmer interpreta a Neriman Derenoglu en "Inocentes" (Foto: TRT 1)

1. SAFIYE DESCUBRE QUE HAN E INCI SE CASARON

En su cita con Naci, Safiye revela que nunca volvió a sentir amor por alguien y la respuesta de él fue la misma. Tras la velada quedan en encontrarse en otro momento; sin embargo, la hija de Naci acude a verlo pero al notar que interrumpía corre a la azotea pero Safiye va tras ella para evitar que se pueda hacer daño. Safiye se lleva una gran sorpresa cuando halla un cuarto que Han le hizo a Inci y dentro de él se ven fotografías de su boda.

TELENOVELA “INOCENTES”

Conocida en Turquía como “Masumlar Apartmanı”, la serie se estrenó el 15 de septiembre del 2020. Esta nueva propuesta está dirigida por Çağrı Vila Lostuvalı y Çiğdem Bozali. También conocida como ‘’Almas heridas’', el programa está inspirado en hechos reales.

Si bien cuenta la historia de una pareja que está destinada al amor, el tema principal de la serie son las enfermedades psicológicas de sus personajes, a raíz de una complicada y triste infancia.

La telenovela está ambientada en Estambul y tiene como guionistas a Deniz Madanoğlu y Rana Mamatlıoğlu, quienes se basaron en la novela Madalyonun içi (Dentro del medallón), de Gülseren Budayıcıoğlu.