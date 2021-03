Si aún estas indeciso sobre qué tipo de mascota llevarás a tu casa y estás buscando información sobre las ventajas y desventajas de llevar a estos divertidos y peludos amigos de raza pequeña, aquí te mostramos una serie de detales y curiosidades que debes de tener en cuenta antes de tomar la importante decisión para ti y tu familia.

Es cierto que los perros pequeños no exigen los mismos cuidados y atenciones que otros de tamaño más grandes como un Pastor Alemán. Esto no significa que también tengas que darle un cuidado especiales, pues tienen algunas particularidades no solo respecto a su salud, sino también a su higiene.

Viven más que los perros de raza grande

Las últimas investigaciones científicas aseguran que los radicales libres son responsables de esto. Estas moléculas que han perdido electrones pululan por el cuerpo robándoselos a otras células, dañándolas en el proceso. El cuerpo produce moléculas antioxidantes que contrarrestan estos agentes malignos, sin embargo, a más energía producida, más radicales libres. Esto podría explicar el mayor deterioro de los perros grandes y su menor esperanza de vida.

Ahorrarás mucho en su alimentación

Una de las ventajas de este tipo de razas es que no necesitan cantidades industriales de comida como demandan otras razas como un Rottweiler o talvez algún amigable Golden Retriever. Cuando se trata de alimento las ventajas económicas son claras, lo agradecerá tu bolsillo cada fin de mes.

Interacción con los niños

Hay familias que eligen este tipo de mascotas, pues los médicos veterinarios recomiendan mucho este tipo de razas por la interacción que tienen con los niños pequeños. Muchos de ellos han puesto en evidencia su lado protector con los más pequeños y los han librado de algunos peligros domésticos.

Ideal para departamentos y espacios reducidos

Los perros pequeños son perfectos para gente que quiere tener una mascota pero vive en un piso o un apartamento pequeño y le da cosa tener un peludo más grande por la falta de espacio. Aunque ya dijimos en una ocasión que más importante que el espacio es pasear al menos 3 veces al día al perro y durante un buen rato, es lícito pensarlo.

Problemas de conducta

En su ultima investigación el profesor Paul McGreevy, publicó en la revista científica Plos One, que los perros pequeños suelen tener conductas más problemáticas: si bien son más sensibles al tacto, se excitan con más facilidad, sufren mucha ansiedad e hiperactividad y tienen tendencia a hacerse pis en casa cuando se quedan solos.

Tienen un rápido metabolismo

Los perros de raza pequeña cuenta un metabolismo más acelerado que sus congéneres de mayor tamaño. Motivo por el cual necesitan un tipo de alimento diferentes y especial para este tipo de razas que hacen prioridad en un mayor contenido proteínas y calorías que le permitan alto consumo de energía.

Una salud delicada

Suelen ser de razas muy vulnerables por lo que siempre debemos tener controlado a un veterinario que nos ayude frente a cualquier problema como la luxación de rótula, que muchas veces se desplaza de su posición normal, es más común en los perros muy pequeños. Muchos presentan un hocico corto o chato, pliegues en la cara, rostro achatado y huesos nasales cortos, características que los predispone a sufrir problemas respiratorios.

Cómodos para trasladar

Los perros pequeños no exigen el gran espacio que demandan los canes grandes y son más cómodos para las personas mayores o las que salen mucho fuera de casa y desean que sus mascotas sean sus compañeros de viaje.

Fáciles de adiestrar

A pesar que existe un estigma de que los perros pequeños tienen un carácter más complicado, también es cierto que generalmente están muy predispuestos al adiestramiento. Muchos ellos aprenden trucos y son utilizados en espectáculos demostrando una gran disciplina y confianza en su adiestrador.

Son muy ruidosos

La mayoría de los perros de raza pequeña, son animales muy sensibles a los ruidos, olores y personas ajenas a su entorno, motivo por el cual cuando alcanza los seis meses o el año suelen ladrar más de la cuenta. Sin embargo esta conducta puede ser modicada con un correcto adiestramiento.

