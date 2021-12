La historia de amor y traición entre la doctora Asya y su esposo Volkan, en la telenovela “Infiel”, se ha convertido en una de las favoritas del público. Esta producción lideró el rating de sintonías en Turquía y pudo llegar a varios países, entre ellos, España donde el drama otomano es transmitido por la señal de Antena 3.

“Infiel” es protagonizada por dos de los actores con mayor popularidad en todo el mundo. Se trata de Cansu Dere y Caner Cindoruk y que gracias a este éxito otomano han conseguido miles de fanáticos quienes han resaltado el gran trabajo realizado en la telenovela.

La producción otomana es una adaptación de la serie británica “Doctor Foster” estrenada el 2015. Esta creación de Mike Bartlett fue transmitida por la señal de la BBC Televisión y ha tenido un relativo éxito en Reino Unido cuando estuvo al aire.

Infiel es una de las producciones más exitosas en España que es transmitida por Antena 3. (Foto: Medyapim)

En el caso de Turquía “Infiel” fue una telenovela que fue transmitida por Kanal D desde el 7 de octubre del 2020 fecha en que se convirtió en una de las más exitosas producciones de los últimos tiempos en ese país.

HORARIO DE “INFIEL” PARA ESTE DOMINGO 19 DE DICIEMBRE POR ANTENA 3

En España, la telenovela “Infiel” ha logrado obtener un importante récord de sintonías los fines de semana. Los fanáticos esperan con muchas expectativas las sorpresas que traerán los nuevos episodios del drama turco.

Es por ello que el canal Antena 3, mediante su parrilla de programación, dio cuenta del horario que tendrá este domingo la telenovela “Infiel”.

El horario de este domingo 19 de diciembre es desde las 22:10 horas hasta las 24:00 horas (hora local).

Telenovela infiel se ha convertido en una de las favoritas en España. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Las emociones continuarán desde las 00:20 horas (hora local) el lunes 20 de diciembre hasta las 02:30 horas (hora local) de ese mismo día.

¿QUÉ OCURRIRÁ EN EL CAPÍTULO 16 DE “INFIEL”?

ASYA SE SIENTE DEVASTADA SIN ALÍ

Luego que Alí, hijo de Asya decidiera irse a vivir junto a su padre, Volkan, y Demir, quien no la pasa muy bien es la propia doctora tras descubrir que el adolescente está muy bien con ellos. Ante ello, le conversa de su situación a Bahar.

Es Bahar quien habla con Alí y le hace entender lo que está sucediendo.

“Tu madre quizá se marche a Estambul. Le han hecho una oferta de trabajo que no ha rechazado. Eras tú su único motivo para quedarse aquí”, le dice al joven.

LA FIESTA DE ALÍ CON SUS AMIGOS

Una fiesta para Alí y sus amigos es lo que ha organizado Derin y esto se lo comunica a Volkan

“Así, cuando vuelva a la escuela no se sentirá tan solo y sus compañeros se olvidarán de todo el asunto del robo”, le dice a Volkan.

Alí junto a sus padres Volkan y Asya. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Pero lo que supuestamente sería una reunión feliz resulta siendo todo lo contrario. Volkan le pide a Derin que no trate de hacer de madre con su hijo, pues, ello solo le corresponde a Asya y que debe cancelar la fiesta.

SELCUK LE PIDE PERDÓN A ASYA

Selçuk visita a Asya. El hombre le pide perdón por el daño que le ocasionó.

“Sé que usted me hizo los primeros auxilios y por eso estoy vivo. La verdad, no creí que fuera usted quien me salvara”. Todo se saldrá de control cuando Volkan llega y bota al hombre pensando que tenía otras intenciones con la doctora.

ALÍ SIGUE SIENDO ACUSADO DE ROBAR COSAS

Cuando Alí acude al colegio luego de ser acusado de robar cosas de sus compañeros, nuevamente atraviesa por un caso como ese. Ömer lo acusa de en el gimnasio y este le responde golpeándolo salvajemente. Ali pide disculpas por lo sucedido en el hospital.

Pero no todo acabará allí, pues, los padres de Ömer pedirán que Alí sea expulsado de la escuela.

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA TURCA “INFIEL”?

La historia del programa de televisión gira en torno a la familia conformada por la doctora Asya (Cansu Dere) y su esposo Volkan (Caner Cindoruk), quienes aparentemente viven en armonía junto a su menor hijo Ali (Alp Akar); pero toda esa paz termina cuando la mujer descubre que su pareja mantenía una relación de dos años con una joven llamada Derin (Melis Sezen).

Tras descubrir que vivía una mentira, la doctora deberá elegir si desea continuar con su matrimonio o vengarse de quienes la engañaron, así como de las personas que aparentaban ser sus amigos, pero sabían de la infidelidad de Volkan.