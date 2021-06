Este domingo 6 de junio se desarrollará la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021, que a diferencia de la primera vuelta implementará un nuevo horario escalonado de votación para evitar aglomeraciones en los locales de votaciones. Esto, con el fin de evitar el contagio de coronavirus en medio de la pandemia del covid-19.

Y es que en las elecciones de primera vuelta que se desarrollaron el pasado domingo 11 de abril, los adultos mayores que deseaban realizar su voto debían asistir en el rango horario de 7:00 a 9:00 a.m. Sin embargo, esperaron por varias horas porque las mesas no se abrían. Así, se expusieron al contagio por covid-19 en colas extensas y en locales que no eran adecuados para esperar por mucho tiempo.

Por tal motivo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cambió sus disposiciones y publicó un nuevo horario escalonado para los ciudadanos.

¿En qué horario pueden ir a votar las personas mayores, con discapacidad, embarazo o de riesgo?

Los adultos mayores, embarazadas o personas con discapacidad o de riesgo tienen la posibilidad de votar en el horario de 2 hasta las 4 de la tarde del día domingo.

¿Cuál es el horario de votación escalonado para la segunda vuelta del domingo 6 de junio?

El horario escalonado estará dividido según el número en el que el DNI de cada ciudadano termina. Esto con el fin de evitar que haya contagio masivo de covid-19.

A continuación, te contamos el horario del voto escalonado:

De 07:00 a 08:00 horas (DNI que termine con el dígito 1)

De 08:00 a 09:00 horas (2)

De 09:00 a 10:00 horas (3)

De 10:00 a 11:00 horas (4)

De 11:00 a 12:00 horas (5)

De 12:00 a 13:00 horas (6)

De 13:00 a 14:00 horas (7)

De 14:00 a 16:00 horas (adultos mayores, personas con discapacidad y de riesgo)

De 16:00 a 17:00 horas (8)

De 17:00 a 18:00 horas (9)

De 18:00 a 19:00 horas (0)

¿Cómo conocer mi local de votación para la segunda vuelta electoral?

El local de votación así como la mesa de sufragio será la misma que la primera vuelta, de acuerdo a la ONPE.

Sin embargo, los electores, además, tienen la opción de consultar estos datos a través de este enlace, donde también se puede descargar la credencial de miembro de mesa.

Medidas de prevención frente a la Covid-19 en las Elecciones Generales 2021

Para evitar que el coronavirus se propague durante las elecciones, cumple el protocolo de sanidad de la ONPE. Así, podrás efectuar tu deber ciudadano sin afectar a tu salud, la de tu familia y seres queridos.

Si eres votante

Al momento de tu ingreso al local, deberás conocer la ubicación del aula donde se encuentra tu mesa de votación y número de tu orden de lista.

Lleva doble mascarilla y utilízalas de forma correcta. Deben cubrirte la nariz y boca durante toda la jornada electoral, caso contrario no podrás acceder a tu local de votación.

Mantén tu distancia no menor de un metro y medio con los demás asistentes.

Lleva tu propio lapicero de tinta azul.

Evita el contacto físico al saludar, despedirte, o recibir tu DNI y/o credencial.

Desinfecta tus zapatos en el felpudo del local.

Desinfecta tus manos con alcohol en gel.

Deja que te midan la temperatura al ingresar al local de votación (si es mayor a 37.5°, no podrás entrar).

Si hay dudas de tu identidad, bájate ligeramente la mascarilla y contén la respiración para que te identifiquen.

Asiste en el horario recomendado por la ONPE.

Vete inmediatamente después de cumplir con tu deber ciudadano.

Si eres personero

Además de cumplir con las recomendaciones básicas que te brindan como votante, también:

Respeta el lugar que te brinda la ONPE.

Ingresa de manera ordenada guardando el distanciamiento físico de metro y medio.

Presencia el conteo de las células manteniendo una distancia de un metro y medio.

Lleva tu propio lapicero de tinta azul para firmar las células y actas de sufragio.

Si eres miembro de mesa

Además, de cumplir con las recomendaciones básicas que te brindan como votante también:

Usa doble mascarilla y protector facial.

En todo momento desinfecta con alcohol DNIs, cabinas y lapiceros.

Si eres tercer miembro, coloca el holograma al DNI de los electores, desinfectándolo con alcohol.

Respeta el lugar que te da la ONPE (deberá tener una distancia de un metro y medio con los otros miembros de mesa).

Verifica que el huellero esté visible en la mesa de sufragio y así evitar que los electores lo manipulen.

Arroja tus residuos en la bolsa de color rojo que te proporcionará la ONPE.

