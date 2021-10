La historia de amor de Züleyha y Yılmaz en la exitosa telenovela turca “Bir Zamanlar Çukurova”, también conocida como “Tierra amarga” continúa siendo una las favoritas entre la teleaudiencia en España. Ambientada en los años 70, el drama y la tragedia serán la combinación perfecta para dar vida a una de las producciones más populares de los últimos tiempos.

Actualmente, la telenovela “Tierra amarga” se emite en España a través de la señal de Antena 3 y desde su estreno el pasado 4 de julio del 2021 en reemplazo de “Mi hija” (“Kizim”) y “Mujer” (“Kadin”) no ha dejado de sorprender a muchos televidentes.

En esta telenovela se puede ver la historia de un amor legendario entre Züleyha y Yılmaz quienes toman la decisión de ocultar sus identidades y mudarse de Estambul luego que Yilmaz asesinara a un hombre para proteger a su amada de una agresión sexual.

Tras ello, llegan a Çukurova, específicamente al pueblo de Adana, donde deciden hospedarse y trabajar en la granja de Hünkar Yaman y su hijo Demir, quien se enamorará de la joven sin saber que su corazón le pertenece a Yilmaz.

Yilmaz y Züleyha frente a frente en uno de los capítulos de "Tierra amarga" (Foto: Medyapım / MF Yapım)

5 COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”

¿Te perdiste un capítulo de “Tierra amarga”?, aquí te contamos cinco de las cosas más importantes que ocurrieron esta semana en la exitosa producción turca.

5. CONFESIONES DE AMOR

El amor también ha llegado a otros personajes de la telenovela. Uno de estos casos es el de Fekeli y Hünkar. El primero le declara su amor a la mujer quien corresponde a sus sentimientos. Para que todo marche bien, ellos no ven mejor opción que llevar su relación en secreto.

Por otro lado, Setin se encontró con Gülten y se ofreció a llevarla de regreso al rancho de los Yaman. Durante el trayecto Setin se le declaró pero la respuesta fue negativa debido a que Gülten aún no puede olvidar el horrible hecho del que fue víctima a manos de Erçüment.

4. EL DOLOR DE SANIYE

Como ya se sabe Saniye es estéril y no puede darle un hijo a su esposo, Gaffur. Debido a ello, Seher quien no pudo hacer creer que el hijo que espera es de Demir, aprovechó la ocasión para señalar que su heredero es producto de una relación con Gaffur. Fue así que la empleada creó la historia de que el hijo que espera era del capataz.

Esto originó gran dolor en Saniye. “¿Por qué dios me hizo así? ¿Acaso no tengo yo también derecho a ser madre?”, se lamentó Saniye.

3. SANIYE LE PIDE EL DIVORCIO A GAFFUR

Luego de haber recibido aquella noticia Saniye decide divorciarse de Gaffur, pero eso no fue todo, pues, también le pidió a Hünkar que echara a Seher de la hacienda. Por su parte, Gaffur creyendo que va a tener un hijo con la empleada decide entregarle a escondidas un dinero que ahorró con Saniye. Al parecer, eso no fue lo que Seher quería y le pide que se case con ella cuando se libere de su esposa.

2. YILMAZ AMENAZA A SU SUEGRO

Tras recuperarse del disparo de Erçüment, Yilmaz se concentró en preparar todo para la boda con Müjgan. En otro momento, decide visitar a su suegro donde lo amenaza con contar toda la verdad respecto a un gran secreto suyo si no se presenta en el enlace.

1. ZÜLEYHA DESCUBRE QUE TAMBIÉN ESTÁ EMBARAZADA

Los síntomas como mareos, nauseas y sueño que tenía que Züleyha eran una advertencia de algo que pronto se llegaría a conocer. Y es que la protagonista decide ir al médico donde le confirmaron que estaba embarazada. Al saber esto, Demir dejó salir toda su furia reclamándole a la mujer.

“¡Me has engañado con otro hombre! Yo sé perfectamente que no puedo tener hijos y que Andan es, por lo tanto, hijo de Yilmaz. Aun así me casé contigo. Pero no voy a criar a otro bebé de mi peor enemigo”, expresó el hombre.

Pese a ello, Züleyha trató de calmarlo pero Demir saca una pistola. Ella insiste en su versión: “Este niño que crece en mis entrañas es tuyo”, finalizó.

Actor Murat Ünalmış interpreta a Demir en "Tierra Amarga" (Foto: Murat Ünalmış / Instagram)