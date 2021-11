No falta nada para la llegada de Diciembre, último mes del 2021. Así, diferentes personas ya se preparan para celebrar los días festivos programados para esta recta final del año en Colombia y otras partes del mundo. A continuación te contamos todo sobre los feriados que restan este venidero mes.

¿Cuántos días festivos restan por celebrarse en Colombia?

Miércoles 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

En total, son dos días festivos restantes para este 2021 en Colombia. Uno de ellos es el Día de la Inmaculada Concepción de María, festividad religiosa que conmemora el nacimiento de la Virgen María. Esta es una de las tradiciones religiosas mas importante en diferntes partes del mundo y por ello en Colombia también se celebra.

Sábado 25: Navidad

Además, el último día festivo está relacionado a la Navidad, en la cual se conmemora el nacimiento de Cristo. Esta festividad religiosa también es una de las más celebradas en el mundo y, sobre todo, en gran parte de Sudamérica.

Asimismo, el viernes 31 de diciembre será considerado por algunas empresas del sector privado como una fecha en la que no se trabará. Es importante precisar que el gobierno de Iván Duque no lo ha declarado aún como día no laborable.

Así que ya sabe, si vive en Colombia, estos serán los feriados a considerar antes de la llegada del 2022, que tendrá 15 días festivos, lo cual representa tres menos en comparación a este año.

¿Hay un pago extra por trabajar en alguno de estos feriados?

Cabe precisar que los ciudadanos que trabajen durante alguno de estos feriados en Colombia, recibirán un pago extra acorde a lo regido por ley. Sin embargo, también puede darse la figura de que tanto empleador como trabajador lleguen a un acuerdo para obtener días compensatorios en retribución de esas jornadas de trabajo.

