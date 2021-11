A pocas semanas del final de la telenovela “Doctor milagro” (“Mucize Doktor”, en su idioma original) los miles de seguidores de esta producción turca han quedado sorprendidos por una nueva renuncia en el hospital Berhayat de Estambul. En esta ocasión se trata de Ferman, el médico cirujano quien dejará un gran vacío en todos sus colegas.

La historia del doctor Ali Vefa, interpretado por el actor Taner Ölmez, se ha convertido en la favorita de miles de personas tanto en Europa como América Latina.

Estrenada el 12 de septiembre del 2019 en Turquía, “Doctor milagro” logró conseguir una gran aceptación del público a tal punto que su éxito le ayudó a cruzar fronteras y llegar a varios países. En Latinoamérica, por ejemplo, ha causado furor en la teleaudiencia en países como Argentina, Colombia y Perú.

Cabe indicar que “Doctor milagro” trata de la historia de Ali Vefa, un joven que presenta un trastorno del espectro autista y con síndrome de Savant, que se convierte en un genio de cirugía pediátrica. Aunque tiene una inteligencia inusual, sus relaciones interpersonales son complicadas. Sin embargo, demostrará a sus demás colegas, desconfiados por su presencia en el hospital Berhayat de Estambul, que también tiene las capacidades para ser un gran doctor e irá ganándose el respeto de todos.

En la exitosa producción también participan los actores Sinem Ünsal, Hazal Türesan y Onur Tuna. Precisamente, este último dará mucho que hablar luego que renuncie a su trabajo.

Uno de los capítulos de "Doctor milagro" donde se ve a Ali Vefa y a Ferman en el hospital.

LA RENUNCIA DE FERMAN AL HOSPITAL BERHAYAT

Una nueva renuncia en el hospital Berhayat de Estambul causa sorpresa en todo el staff de médicos. Se trata de Ferman, el médico jefe de la unidad de cirujias quien decide dar un paso al costado a pesar que disfruta mucho de su profesión. Este personaje es interpretado por el actor Onur Tuna, quien se ha ganado el cariño de miles de fanáticas en todo el mundo.

Su impecable interpretación no es lo único que admiran los seguidores del programa, sino también su atractivo físico.

Es así que Ferman, quien realizó una operación en secreto sin que la dirección del hospital se entere, decide presentar su renuncia irrevocable. Para tristeza de los fans, esta será aceptada.

“Si tienes dinero vives, sino mueres. Rechazo este sistema y no voy a ser parte de un sistema podrido. Por eso rechazo estar en un lugar como éste. Por eso me voy, ya no seré tu cirujano y no volveré”, manifestó el médico a sus colegas Beliz y Vuzlat.

“Me cansé de todo, renuncio”, agregó.

La molestia de Ferman se podrá notar en cada una de sus palabras. “Este sistema en el que estás es malo, te amo pero no puedo estar más aquí, ya está hecho”.

FERMAN LE CONFIESA A ALI QUE RENUNCIÓ

Uno de los momentos más emocionantes de la telenovela es cuando Ferman tiene que decirle a su colega Ali Vefa de su repentina y drástica decisión de abandonar para siempre el hospital.

Es así que en los exteriores del hospital Berhayat Ferman encuentra a Ali y es en ese momento donde le confesará que no continuará en el nosocomio debido a que ha renunciado y le propone irse a un nuevo trabajo junto a él.

Ferman le propone a Ali Vefa irse con él a un nuevo trabajo donde todos estarán contentos con su llegada.

La nueva oferta del médico Ferman es ser profesor en otro hospital de ser profesor. “También les hablé de ti y estaban muy emocionados. Esto es algo difícil para ti, ahora eres un especialista y vas a casarte”, expresa el cirujano.

La propuesta sorprenderá mucho a Ali quien en un primer momento no sabe cómo responder.