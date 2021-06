¿Has escrito bien las últimas veces que has mandado un mensaje por whatsapp? ¿Has tenido dudas al escribir una tarea? ¿No sabes cuándo se escribe con haz o has? En esta nota te vamos a explicar las diferencias entre estas palabras tan usadas en nuestro vocabulario, pero que muchas veces nos genera confusión al momento de escribirlas. Haz un alto a tus actividades y pon atención:

La Real Academia Española detalla cuáles son sus usos y combinaciones. Aquí lo ponemos todo, con ejemplos para que seas un trome al momento de escribir.

¿CÓMO SE USA HAS?

Has pertenece al verbo haber. Se usa para referirse a la segunda persona en tiempo presente y en género singular (tú has), con el que se forman los tiempos compuestos de la conjugación. Has va seguida por otro verbo en participio (esto es, con terminación ado, ido , to, so)

Has llegado tarde.

¿Has ido a ver a tu padre?

Has caminado todo el día.

¿Has visto la película?

Nos has impreso la tarea.

¡Cómo has crecido, sobrino!

Has dicho la verdad de la historia.

Esta forma se emplea, además, como segunda persona singular con un verbo infinitivo (que no especifican tiempo y terminan en ar, er, ir). Denota obligación o necesidad.

Has de estudiar más. = Tienes que estudiar más.

Has de saber que serás castigado. = Tienes que saber que serás castigado.

¿CÓMO DEBO USAR HAZ?

Haz corresponde al verbo hacer y se utiliza en segunda persona singular. Es imperativo y se emplea para pedir o exigir a alguien que realice o ejecute una tarea o se encargue de un asunto. Implica un mandato o una orden.

Haz lo que te digo o no te dejaré salir.

Haz lo que tengas que hacer.

¡Haz la tarea!

Haz lo necesario para irnos pronto al cine

Haz el bien sin mirar a quién