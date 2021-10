Las producciones turcas continúan siendo un éxito en España y un ejemplo de ello es la telenovela “Hercai” que a la fecha se ha convertido en uno de los dramas otomanos más importantes de la televisión. Además, su rating es uno de los más destacados en el país europeo debido a que los seguidores no se pierden ni un solo episodio.

La telenovela fue estrenada en su país de origen (Turquía) el 15 de marzo del 2019 hasta el 25 de abril del 2021. Posteriormente, este éxito traspasó fronteras logrando llegar a España obteniendo una gran aceptación por el público.

Cabe indicar que esta historia se basó en la novela escrita por Sümeyye Koç en el año 1995. La producción turca consta de 69 episodios los cuales están divididos en tres temporadas. Además, es protagonizada por la actriz Ebru Şahin quien interpreta a Reyyan Sadoglu y Akın Akınözü que encarna a Miran Aslanbey.

Los seguidores y fanáticos han logrado tener una gran conexión con Hercai debido a la historia que en ella se narra de un amor imposible que nace en medio de la venganza y el rencor de dos familias marcadas por la tragedia.

¿DE QUÉ TRATA “HERCAI”?

“Hercai” es una de las producciones que se ha convertido en una de las favoritas en España y que rápidamente ha logrado captar a gran cantidad de seguidores.

Ellos han quedado impactados con la historia de Reyyan quien es la nieta de los Sadoglu, una de las familias más poderosas de Midyat y de la que su padre, Hazar (Serhat Tutumluer), y su tío Cihan (Serdar Özer) son las figuras importantes. Pero el verdadero líder es el abuelo Nasuh interpretado por Macit Sonkan.

Debido a que la protagonista Reyyan no es nieta biológica de Nasuh, es víctima de distintos maltratos de manera constantemente y comparada con su prima Yaren, personaje que da vida la actriz İlay Erkök. Pero todo empeorará cuando Miran, el prometido de Yaren, se enamora y se casa con Reyyan.

Otra de las sorpresas se dará a conocer luego del matrimonio de la pareja, donde Miran descubre un oscuro secreto: el padre de Reyyan es el responsable de la muerte de sus progenitores y él había jurado vengarse.

La historia de Reyyan y Miran ha conquistado a miles de seguidores (Foto: Mia Yapım)

5 COSAS QUE PASARÁN EN “HERCAI” EN EL CAPÍTULO DE ESTE SÁBADO

5. EL BESO ENTRE AZAT Y GONUL

A pesar que Gönul es una mujer que está muy enamorada de Miran vivirá un momento especial con Azat y eligen el día indicado para besarse por primera vez, pero el heredero de los Sadoglu rechaza esto debido a la decisión de su familia de abandonar Midyat. “Estoy enamorado de ti”, confiesa Azat.

4. NASUH TRATA DE QUE AZIZE Y HAZAR PUEDAN HABLAR

Otro de los momentos más esperados por los seguidores de esta telenovela es ver un reencuentro entre Azize, quien es considerada como la villana y matriarca de la familia Aslanbey con Hazar. Ella se caracteriza por ser cruel y buscar venganza por la muerte de su hijo, por lo cual usa a nieto.

En ese sentido, Nasuh le entrega un ramo de flores pero no solo eso, pues, también se las ingenia para que Hazar, el segundo hombre más importante de la familia Şadoğlu, vaya a casa y pueda hablar con su madre.

3. FUSUN APUNTA CON UNA PISTOLA A REYYAN

Cuando Reyyan alista sus cosas, Füsun Aslanbey se dirige a la mansión y le pide que baje. Esto se da a pesar de los esfuerzos de Handan por evitarlo, es así que la Reyyan sube al auto con su suegra y toman dirección hacia el lugar donde murió Harun. “Ahora me vas a contar paso por paso lo que sucedió y cómo murió mi hijo”, dice Füsun quien relata el minuto a minuto de esa tragica noche. No solo eso, pues, también agarra una pistola y apunta a la mujer.

2. MIRAN LE PIDE PERDÓN A REYYAN

A pesar que la pareja conformada por Reyyan y Miran continuaba distanciados luego que el descendiente de la familia Aslanbey dejara sola a su esposa la noche anterior, la fiesta de celebración por San Valentín es un motivo para limar asperesas y que el amor vuelva a florecer entre ellos.

Es así que Reyyan se pone su mejor traje y sale a la terraza. Ella no sabía que su esposo le tenía una gran sorpresa y le prepara una velada especial para ambos. En en ese momento cuando Miran le pide perdón a su mujer con estas palabras: “Perdóname de verdad. En mi vida lo más importante sois tú y nuestro hijo Umut”.

Reyyan se ha dado cuenta de que fue Füsun quien le hizo perder a uno de sus dos bebés (Foto: Mia Yapım)

1. EL TRÁGICO FINAL DE AZIZE

Por otro lado, Azize dialoga con Hazar quien no acepta a su madre y le sigue sacando en cara todas las malas acciones que ha realizado.

“Me quitaste a mi amada, para encerrarla durante años; a mi hijo, al que no llegué a conocer; has intentado que mi propio hijo acabe con mi vida. ¡Jamás te perdonaré”, dijo Hazar.

En su defensa Azize señala “Yo me enteré de que eras mi hijo el mismo día que tu padre supo que yo era Ayse. Nunca olvidaré el día que creí que habías muerto en aquel incendio”.

Acto seguido Azize le pide a Hazar que la mate ya que ello sería lo más justo por lo que ha cometido. Pero el hijo le entrega el arma a Azize y le dice que ella realice esa acción. “Mátate tu misma”.

Al salir del lugar se escucha un disparo.