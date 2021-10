La historia de Asya y Volkan en la telenovela “Sadakatsiz”, también conocida como “Infiel” se ha convertido en la preferida de muchos seguidores de este gran éxito turco. Al igual que “Infiel” son muchas las producciones otomanas que han tenido gran aceptación en territorio de España.

La telenovela “Infiel” es una adaptación de la serie británica “Doctor Foster”, donde se relata la historia de la pareja de esposos conformada por la doctora Asya y su esposo Volkan, quienes aparentemente viven en armonía junto a su hijo. No obstante, la tranquilidad y el amor acaba con la llegada de una mujer quien se interpone entre ellos. Asya llega a descubrir la infidelidad de su marido.

Dicha producción cuenta con 31 episodios en su primera temporada con una duración de 120 minutos por episodio. Se debe tener en cuenta que en España la telenovela “Infiel” es transmitida por la cadena televisiva Antena 3.

Este fin de semana los seguidores de la telenovela gozarán de una gran maratón de capítulos de “Sadakatsiz”.

Asya es la protagonista de la telenovela "Infiel". Ella descubrirá la infidelidad de su esposo. (Foto: Medyapım)

HORARIO DE “INFIEL” PARA ESTE FIN DE SEMANA

La telenovela “Infiel” continúa dando muchas sorpresas a sus seguidores y este fin de semana no será la excepción cuando nuevos episodios y más aventuras se vean a través de Antena 3.

En ese sentido, según la programación del referido canal la historia de Asya y Volkan podrá ser vista este domingo 24 de octubre desde las 22:10 horas hasta las 24:00 horas.

Para sorpresa de los fanáticos, el éxito otomano continuará el lunes 25 de octubre desde las 00:00 horas hasta las 02:30 horas.

“Infiel” llegó a Antena 3 como reemplazo de la exitosa ficción “Mi hija”. (Foto: Medyapim)

¿QUÉ PASARÁ EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE “INFIEL”?

Con el pasar de los capítulos la telenovela “Infiel” logra generar mayor atención entre la teleaudiencia. Es así que los nuevos episodios traerán más de una sorpresa.

Por un lado, Bahar decide ir a visitar a su hija donde le dará la noticia de que su hermana se divorciará. “No he podido hacer nada por evitarlo, menos mal que tú si tienes un hogar feliz”, le dice Bahar sin saber que no es como ella piensa.

Su hija quien también pasa por una situación difícil en su relación no se atreve a contarle eso a su madre. Por el contrario, le pide ayuda de Mert, mediante de Derya, para fingir que son un matrimonio feliz.

Mert, un profesional en economía graduado en la Universidad de Tekirdag, no duda y acepta la propuesta. Lo hace con la finalidad de que su esposa le dé otra oportunidad. Bahar tiene muy claro que la traición de su marido todavía le duele demasiado.

De quien si siente compasión es de Asya y rechaza la petición de Volkan par que lo ayude a quitarle su hijo a la doctora: “Necesito que testifiques contra ella en el juicio por la custodia de Ali, que le cuentes al juez todo lo que te hizo y que ella también me fue infiel con Mert”, dice Volkan.

“Si de alguien soy víctima, es de ti, así que no cuentes conmigo”, responde Bahar.

La series está protagonizada por los famosos actores turcos Caner Cindoruk y Cansu Dere (Foto: Infiel / IMDB)

Por otro lado, Derin se dirige a la casa de Asya y para exigirle que se aleje de ella y de su novio. “Vamos a ser una familia muy feliz junto con nuestro bebé que viene en camino”.

Pero todo se complicaría cuando durante la discusión Derin sufre contracciones pero Asya la lleva al hospital donde Gönul culpará de todo a la doctora por la posible amenaza de aborto que sufre su hija.

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA TURCA “INFIEL”?

La historia del show gira en torno a la familia conformada por la doctora Asya (Cansu Dere) y su esposo Volkan (Caner Cindoruk), quienes aparentemente viven en armonía junto a su menor hijo (Alp Akar); pero toda esa paz termina cuando la mujer descubre que su pareja mantenía una relación de dos años con una joven llamada Derin (Melis Sezen).

Tras descubrir que vivía una mentira, la doctora deberá elegir si desea continuar con su matrimonio o vengarse de quienes la engañaron. Es importante señalar que no es una serie médica, la elección de esta profesión es únicamente por el poder e inteligencia que le brinda al personaje principal.