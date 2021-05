Un detalle hecho de manera artesanal tiene mucho significado y más aún para nuestras madres, quienes valoran cada detalle que les hacen sus hijos y sus nietos, así que en esta ocasión pueden aprovechar el tiempo que estamos en casa para dejar volar nuestra imaginación y poner manos a la obra para crear hermosas cositas.

Hoy en día puedes hacer desde tarjetas, jabones, retratos, cuadros y diversos trabajos con materiales sencillos, solo tienes que poner en marcha tu creatividad y listo!

♦Jabones de glicerina

Los jabones hechos en casa es una gran opción, pues es muy fácil de hacer, puedes agregar aceites esenciales y utilizar hojas de lavanda, romero, ruda y otras para perfumar. De seguro sería un detalle muy lindo para tu mamá, pues lo podrá usar y disfrutar de este detalle.

¿Qué necesitas?

Glicerina, puedes usar un bloque o si prefieres en líquido.

Un recipiente donde puedas realizar la mezcla para tu jabón y algún utensilio de madera para poder removerla.

Un molde para que puedas verter el jabón derretido y darle la forma que quieras.

Algún pigmento natural u aceite esencial si quieres que tu jabón de glicerina tenga alguna propiedad u aroma especial.

¿Cómo hacerlo?

Primero debes derretir la glicerina si la has adquirido en un solo trozo. Divídela en varios pedazos para que te resulte más sencillo y fundirla te lleve menos tiempo. Lo ideal es hacerlo al baño maría, para que la glicerina se vaya derritiendo poco a poco y no se formen burbujas. También tienes la opción del microondas, pero deberás vigilar que la temperatura no suba de 60ºC.

En el caso de usar glicerina líquida, pon a calentar agua, preferiblemente destilada, en un bol. Tendrás que ir añadiendo la glicerina en la proporción que indique el fabricante del producto. No olvides añadir la glicerina líquida antes de que el agua empiece a hervir.

En ambos casos, remueve despacio y constantemente, haciendo círculos con el utensilio de madera.

Si deseas puedes añadir unas gotas de aceite de oliva o de algún aceite esencial, o tal vez algún colorante apto para este tipo de productos, es el momento de hacerlo. Al final, todo los ingredientes lo colocas en un molde de silicona, que tenga alguna forma original y esperar a que tu jabón de glicerina se enfríe. Tardará aproximadamente una hora en estar listo, aunque depende de su tamaño.

Desmolda y a disfrutar de tu jaboncito!

♦Velas artesanales

Las velas artesanales en una tendencia y muchas personas han optado por hacerlas en su casa, pues no necesita de muchos materiales y al igual que el jabón de glicerinas, puedes utilizar una infinidad de cosas que tienes en casa para decorar. En el caso de aromatizar la vela, los aceites son lo ideal.

¿Cómo empiezo?

Un tarro de vidrio, busca uno que tengas en casa y que lo puedas reciclar, lo principal es que esté limpio.

Derrite un poco de base de glicerina y una vez esté en estado líquido busca una cuerda, ata una arandela a uno de los extremos, mójala en la glicerina líquida y caliente que tienes en el recipiente y deja que se enfríe, la cuerda debe de quedar en posición perfectamente recta. Si utilizas el frigorífico o el congelador lo harás más deprisa.

Una vez tengas lista la cuerda derrite el resto de glicerina que necesites, ponla en el recipiente que hayas elegido hasta cubrirlo del todo y repite el proceso de enfriamiento. Recuerda que puedes añadir colorantes y aceites esenciales a tu vela para darle color y aroma.

♦Convierte un juguete en maceta

A muchas de las mamitas les encanta las flores, así que le puedes dar mucho color a sus macetitas y alegrarle el día con un detalle sencillo y hermoso.

¿Qué necesitas?

Juguetes reciclados, por ejemplo bloques de construcción o un camión, tierra, ,unas plantitas, cucharita, para meter la tierra.

Empecemos:

Haz unos agujeritos en la parte inferior del juguete. Para un bloque de construcción, hazlos en los círculos que hay.

Rellena el juguete al mitad con tierra. Añade un poco de agua si la tierra es un poco seca.

Introduce las plantitas a la tierra, añadiendo más tierra para rellenar todo el juguete sin cobrar la plantita.

Añade un poco más de agua para la planta y ¡lista para regalar!

♦Velas decoradas

Puedes involucrar al más pequeño de la casa para que decore la vela, verás que el resultado será maravilloso, pues los pequeños tienen una imaginación enorme y pueden expresar todo el amor que sienten a través de sus dibujos. Este regalito será muy especial.

¿Qué se necesita?

una vela blanca grande

papel de seda

rotuladores

papel encerado (papel de hornear)

secador de pelo

tijeras

Empieza:

Primero hay que tener en cuenta la medida de la vela y recortar un trozo de papel de seda de más o menos este tamaño. Los niños pueden dibujar sobre él lo que quieran con los rotuladores, hay que colocar por debajo una hoja de papel o cartón para proteger la mesa, porque la tinta de los rotuladores traspasará el papel de seda.

Con un trozo de papel de hornear más grande que la vela, envolver la vela y el dibujo y tener presionado, mientras con el secador de pelo vamos repasando toda la zona del dibujo, hasta que veas que la capa superficial de cera se ha derretido y el papel de seda con el dibujo se ha adherido bien. Si hace falta puedes repasar con la mano. Finalmente, lo retiras y listo!

♦Cuadros con hilos

Qué detalle para lindo y sencillo. Solo necesitas clavar clavitos en todo el perímetro del cuadro, y en el centro dibujar un corazón y clavar también clavos por todo el contorno. Debes tratar de que los clavos nos queden a un distancia regular uno de otro. Una vez que tenemos listo lo que sería el telar, podemos comenzar a pasar hilos de colores de un clavo a otro, haciendo un nudo cuando terminamos con cada color. Y listo!

