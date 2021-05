Uno de los artistas y compositores más versátiles y destacados del género de la música latina, Justin Quiles, lanzó su más reciente éxito llamado “Loco”. Y es que el tres veces nominado al Latin Grammy une fuerzas con el legendario dúo Zion & Lennox y con el rapero urbano dominicano Chimbala para dar vida al contagioso hit musical.

Es que hablar de Justin Quiles es asociarlo con temas musicales cómo: ‘Ponte Pa´ Mí’, ‘Como Si Nah’, ‘Parce’ (feat con Lenny Tavárez) , ‘Solo pienso en ti’, ‘Si ella Quisiera’, ‘Dalex - Cuaderno’ ft. Nicky Jam, Sech, Justin Quiles, Feid, Lenny Tavárez, Rafa Pabön, ‘Orgullo’ (feat con J. Balvin), ‘Locura’ (Cali y El Dandee, Sebastián Yatra & Dalex). que han sido éxitos a nivel mundial.

Trome charló en exclusiva con Justin Quiles para que nos cuente sobre su reciente canción ‘Loco’ , su infancia, su rol de compositor, su interés por la salsa, como fue trabajar en pandemia del covid-19 y los próximos retos musicales que se han planteado.

Trome charló con el reconocido cantante y compositor, quien contó su experiencia de cantar en Perú y pasajes pocos conocidos de su vida.

¿Qué tal el respaldo de tu nueva canción ‘Loco’?

Increíble. ‘Loco’ es un tema que pertenece a mi nuevo álbum en el sencillo llamado ‘Ahora’. Yo quería hacer algo diferente y distinto, tengo muchas canciones de reggaetón y dije: “Quiero hacer algo diferente con sonidos refrescantes” y se me dio la oportunidad con este nuevo tema de ‘Loco’ junto a Chimbala y Zion & Lennox, que fue grabado en República Dominicana. Ahí me enseñaron el proyecto, ritmo y la parte de la idea que tenían. Entonces, me encantó y dije: “Este es el tema”. De ahí fui al estudio para grabar, escribirlo y producirlo. Grabamos el tema a la semana después y en un mes estuvo listo grabando canción y vídeo.

¿Qué tal la experiencia de grabar con Zion & Lennox?

Yo los respeto mucho a Zion & Lennox. Lese digo tío Zion y Lennox, los quiero mucho y respeto. He hecho canciones con ellos anteriormente. Hemos trabajado en varias canciones y remix. Pero hacía tiempo que no grabábamos un tema mío y creo que para esta canción con las combinaciones de voces de Zion & Lennox y Chimbala combinan perfectas.

Justin Quiles junto a Zion & Lennox

Leí en una entrevista anterior que te gustaría incursionar en la salsa.

A mí me encanta. Me gusta mucho la salsa. El que me conoce sabe que siempre estoy escuchando salsa, bailando y en mi casa los fines de semana escucho salsa. Desde pequeño siempre he escuchado mucho ese género. Conozco bastante e incluso a veces en los ensayos nos ponemos a tocar salsa con mis músicos y estamos una hora vacilándonos cantando canciones de salsa con la banda completa pasándola bien. Me encantaría en un momento dado hacer salsa, me gustó mucho lo que hizo Daddy Yankee con Marc Anthony. Yo creo que es necesario, de vez en cuando, enseñar que también nos gusta otro tipo de géneros como es la salsa, que lo respetamos y que lo podemos hacer también.

¿Qué artistas de salsa escuchas?

Oigo a Ismael Rivera, es uno de mis favoritos. Héctor Lavoe, me encanta y es que me gusta mucho la salsa vieja como la moderna. También de la salsa nueva me gusta Tony Vega. Jerry Rivera, Víctor Manuel y Eddie Santiago, que son un estilo más romántico que también me encanta. También oigo a la India. el ‘Gran Combo’. ‘Niche’ de Colombia.

El año pasado tuviste una presentación en Perú, ¿qué significa para ti ese encuentro con el público de mi país?

Me encanta Perú. Yo soy amante de la comida y me habían dicho que Perú era de la mejor gastronomía del mundo y cuando fui para allá, me encantó. Comí demasiado y rico. Cada dos horas estábamos comiendo (se ríe) porque era una experiencia nueva de ir a Perú y conocer la cultura, comida, que por ahí se empieza. La pasé increíble, el apoyo del público fue espectacular y espero pronto volver ahí cuando todo se arregle.

Imagino que muchos fans de Perú te escriben en tus redes sociales.

Los fanáticos son bien eufóricos, te quieren mucho y llevan regalos. A mi me regalaron peluche y me trataron super bien. La pasé muy bien en Perú.

La pandemia afectó a todos, ¿en tú caso cuánto te perjudicó y cómo hiciste para trabajar de manera virtual?

Yo soy alguien que nunca dejó que las cosas me afecten. Me pongo en la mente ‘que esto no me va a afectar’. Obviamente fue un cambio y me tuve que acoplar. Saqué temas, seguí trabajando desde mi casa, aprendí a grabarme y me concentré a sacar música que gracias a Dios pegó bastante.

¿En qué nueva producción estás trabajando?

Tengo el disco que se viene por ahí que se llama ‘La última promesa’, disco nuevo. Tengo una colaboración con Maluma que se viene pronto, ya que esa canción saldrá junto al disco. Tengo muchas cosas pendientes. Otras colaboraciones que vienen con Mariah que canta ‘Makinon’ con Karol G, tengo un tema con ella súper chévere. Hay muchas cositas que se vienen, así que le digo a los fanáticos que ‘La última promesa’ va a estar de locos.

¿Cuándo está saliendo ‘La última Promesa’?

Estamos pensando sacarlo a fines de agosto.

¿Cómo fue tu infancia?

Yo nací en Estados Unidos, pero me críe en Puerto Rico hasta los 15 años. Me críe toda mi vida desde bebé y viví en Aguadilla (Puerto Rico). Ahí aprendí de música: salsa, merengue, bachata, reggaetón. Luego, cuando tenía 15 años me mudo a Estados Unidos y acá seguí desarrollando el oído con música americana. Aunque yo ya escuchaba música americana cuando estaba en Puerto Rico, nosotros escuchábamos música americana, mucho hip hop. En Puerto Rico musicalmente hay mucha variedad donde te puedes nutrir de todos lados.

Pero en tus inicios, de qué artistas te influenciabas para hacer música?

Hay muchos que me influenciaron, me entiendes, de mi género. Wisin y Yandel, Baby Rasta & El Gringo, Don Chezina, quien cuando yo era niño lo veía como un ídolo, era uno de mis favoritos. Ivy Queen, Zion & Lennox (los oía cuando estaba en el colegio) artistas pilares que empezaron antes de mí. La realidad que me inspiraron muchísimo.

¿Qué significó para ti luego trabajar con ellos?

Al principio cuando empecé a trabajar con Yandel y con todos ellos. Uno a veces se queda pensando y decía hasta donde he llegado. Yo era súper fanáticos de ellos y ahora estoy en el estudio trabajando a su lado creando música. Me sentí orgulloso de mí mismo y de lo que he podido lograr.

¿Cuál fue el momento más difícil para ti?

Yo creo que para todo artista es mantenerse después de salir. Quedarse vigente buscando manera de seguir pegando temas. Yo soy un artista que lleva siete u ocho años en el género y todavía seguimos en todos lados. Eso es una de las cosas más difíciles y seguir buscando fórmulas para sonar algo refrescante como hice ahora con el tema ‘loco’.

Justin habla de sus éxitos musicales

¿Cuál fue el momento más feliz?

(Piensa) No sé he tenido muchos momentos felices. Yo soy un tipo bastante feliz. Creo que cuando tenga mi hijo será el momento más feliz de mi vida, que aún no ha pasado (se ríe) Pero a pesar de eso, he tenido momentos felices en mi infancia, a pesar que éramos pobres, yo siento que he tenido momentos más felices cuando crecí en Puerto Rico junto a mis amigos. Siempre la pasábamos bien en mi barrio jugando a las bombas (globos) llenando de agua y jugábamos en el barrio dos horas. Recuerdo que todo el barrio se preparaba para tirarlo a todo el mundo (padres e hijos) y lo disfrutábamos. Yo creo que son momentos inolvidables.

¿Qué tan importante para ti es el apoyo de la disquera Warner?

Increíble. Yo con Warner me llevó súper bien, tenemos una comunicación súper chévere. Son personas que creen en mí y yo creo en ellos. Creo que es la disquera correcta para mí y súper contento con ellos y seguimos trabajando de la mano. Hablamos casi todos los días y hacemos cosas para el proyecto, yo les doy ideas y ellos también me las dan.

¿Con qué artista te gustaría trabajar?

Yo estoy trabajando bastante con Karol G como compositor porque yo también escribo. Pero me gustaría colaborar con ella. Vamos a ver si este año sale algo, le enviaré algo, pero yo soy una persona que cree en las energías. Tiene que ser el momento preciso que se dé, que se sienta, tenemos una bonita amistad y hay varios proyectos que hemos trabajado de la mano.

¿En qué te inspiras al momento de componer?

En diferentes cosas y si no me las imagino. Es como que abres la imaginación, puedo tener un café en la mano y ahí empiezo. Yo siempre miro alrededor mío y observo cosas-De ahí sacó ideas. Si alguien entra y dice tal cosa y lo apunto. Soy bien creativo, siempre estoy buscando maneras diferentes de crear. Yo creo que eso es lo que me ha mantenido vigente y refrescante todo el tiempo. Lo que yo escribo siempre suena nuevo, no me gusta repetir las cosas, ni decir lo mismo todo el tiempo. O si lo digo lo expreso de otra forma que no sea igual. Yo creo que esa es la fórmula mía.

