umbo a los Estados Unidos. Los actores Kerem Bürsin y Hande Erçel quienes protagonizaron la telenovela “Love Is in the Air” y cuyas grabaciones llegaron a su fin estarían buscando empezar una nueva vida juntos y alejados de su país natal. Por ello, han decidido mudarse al país norteamericano.

Este viaje sería luego de un gran y arduo trabajo que realizaron en “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi”, en su idioma original), motivo por el cual dicha producción otomana llegó a ser considerada como una de las favoritas en Turquía y, debido a ello, también llego a otros países como España y algunos de América Latina.

Telenovela "Love Is in the Air" es protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel.

Con 39 episodios “Love Is in the Air” que tiene como protagonistas a Eda Yildiz y Serkan Bolat logró convertirse en una de las más vistas de los últimos tiempos desde la fecha de su estreno el 8 de julio del 2021 en España.Finalizadas las grabaciones se conoció que la actriz Hande Erçel viajaría a los Estados Unidos, pero una de las grandes interrogantes era si también la acompañaría Kerem Bürsin en el mismo vuelo o después.

¿POR QUÉ HANDE ERCEL Y KEREM BÜRSIN SE MUDAN A ESTADOS UNIDOS?

La actriz Hande Erçel ha decidido tomar un nuevo rumbo en su vida y en su carrera profesional, por ello, optó por mejorar su nivel de inglés y hacer un curso de interpretación en el mundo del cine. Por estos motivos decidió viajar a Estados Unidos.

Los primeros datos que se han podido conocer es que su profesora sería Lori Lively, coach de la actuación y quien además es hermana de la actriz Blake Lively.

Mientras que Kerem Bürsin también tendría mucho interés por continuar creciendo profesionalmente. Algo que le favorece es que es biingüe, pues, habla turco e inglés. En entrevista con el canal Divinity el actor señaló que ha recibido ofertas de muchas partes del mundo, incluida España, y que estaba analizando las mismas.

“He recibido ofertas muy interesantes de España. He recibido ofertas de todo el mundo, como Dubai o Estados Unidos, así que ya veremos”, expresó.

Por ahora, solamente se tiene conocimiento de que ambos actores viajarán al país norteamericano pero todavía no se ha confirmado si solo se trata de una mudanza o también un tema de firmar algún contrato con alguna producción.

HANDE ERCEL Y SUS FOTOGRAFÍAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

La fecha del viaje de Hande Erçel esta prevista para el 25 de noviembre del 2021 con la finalidad de mejorar en al ámbito personal y profesional pero lo que no todos conocían era si ambos viajarían juntos o por separado; sin embargo, el misterio quedó resuelto.

Los medios de comunicación de Turquía informaron que los dos actores viajarán juntos a Estados Unidos a fin de este mes.

Lo que si llamó mucho la atención fue que Hande Erçel compartiera varias de sus fotografías en Instagram estando en Nueva York. Ello ha despertado muchas suspicacias entre los seguidores y fanáticos de la famosa pareja.

Algunas de las hipótesis señalan que la actriz ha ido a cerrar algunos contratos respecto a la mudanza o para afinar detalles del lugar donde vivirán. Por su parte, Kerm Bürsin no se ha pronunciado al respecto.

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

Hande Erçel es una actriz y modelo turca. Ha ganado dos premios Golden Butterfly Awards y es conocida por su papel principal en Aşk Laftan Anlamaz, Güneşin Kızları, Halka y Sen Çal Kapımı.

Hande comenzó su carrera en el modelaje y en 2012 consiguió convertirse en Miss Turquía. Después se dio cuenta que le gustaba la actuación y empezó a encauzar su camino en ese campo. Poco a poco fue adquiriendo popularidad gracias a su participación en diversas series, donde destacó por su talento, belleza y versatilidad.

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

La telenovela turca apareció por primera vez el 8 de julio de 2020 en Turquía y se convirtió en todo un fenómeno televisivo a tal punto que fue renovada para una segunda temporada a pedido de sus fans.

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.