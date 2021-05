Estamos muy cerca a celebrar el Día de la Madre y aunque ya tengas todo preparado para agasajarla como ella se merece, nunca está de más para dedicarse unas hermosas palabras que salgan desde lo más profundo de tu ser, pues su amor y su dedicación incondicional hizo que seamos hombres y mujeres de bien.

Aquí te damos algunas dedicatorias que las puedes usar para enviarlas por las redes sociales o entregarlas con un regalo o una tarjeta.

♦Dedicatoria para mamá con amor

“El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón”. (Honoré de Balzac)

“Madre: la palabra más bella pronunciada por el ser humano”. (Khalil Gibran)

“Todo lo que soy o espero ser se lo debo a la angelical solicitud de mi madre”. (Abraham Lincoln)

“El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible”. (Marion C. Garretty)

“Ninguna lengua es capaz de expresar la fuerza, la belleza y la heroicidad de una madre”. (Edwin Chapin)

“Donde amamos está el hogar, el hogar, de donde nuestros pies pueden irse, pero no nuestros corazones”. (Oliver Wendell)

“A veces, la fuerza de la maternidad es mayor que todas las leyes naturales”. (Barbara Kingsolver)

“No hay nada en el mundo del arte como las canciones que mi madre me solía cantar”. (Billy Sunday)

¿Qué es una mamá sino la luz del sol de nuestros días y la estrella del norte de nuestras noches?”. (Robert Breault)

“Si la evolución realmente funciona, cómo es que las madres solo tienen dos manos?”. (Milton Berle)

“Dios no podría estar en todas partes, y por eso hizo a las madres”. (Rudyard Kipling)

“El amor de la madre es paz. No necesita ser adquirido, no necesita ser merecido”. (Erich Fromm)

“Describir a mi madre sería escribir sobre un huracán en su poder perfecto. O los colores que suben, que caen de un arco iris”. (Maya Angelou)

Mensajes para madres cristianas

“Cada día agradezco al Señor por haberme dado una madre como tú, única, comprensiva, amorosa y sobre todas las cosas, incondicional. Feliz día madre”. (Anónimo)

“Mamá, toda mi vida me has dicho que soy una bendición de Dios para ti, y te agradezco por ello. Hoy quiero decirte que tú también lo eres pues en todo momento difícil de mi vida jamás me han faltado tus palabras de apoyo, de consejo y de amor ¡Feliz día de las Madres!”. (Anónimo)

“Una de las mayores bendiciones que tengo es mi mamá, su vida ha marcado positivamente la mía, Dios te llene de su gracia y amor siempre. Te amo Mamá. Que disfrutes de este día y de todos los demás también”. (Anónimo)

“Cuando todo se pone difícil se que pueda confiar en dos pilares: mi madre y la fe”.(Anónimo)

Dedicatorias para una madre luchadora

“La maternidad tiene un efecto humanizador. Todo se reduce a lo esencial”. (Meryl Streep)

“Ser madre es aprender acerca de las fortalezas que no sabías que tenías, y enfrentar los temores de que no sabía que existían”. (Linda Wooten)

“Las madres son como pegamento. Incluso cuando no las ves, siguen sosteniendo a la familia”. (Susan Gale)

“La frase ‘madre trabajadora’ es redundante”. (Jane Sellman)

Dedicatoria a una madre fallecida

“Me gusta mirar al cielo, pensar en ti bajar la mirada y sonreír, cerrar los ojos e imaginar que estás aquí... Felicidades Mamá”. (Anónimo)

“Te recuerdo y renacen tus abrazos y palabras de aliento. Sigo aquí recordando tu amor y amando tu recuerdo”. (Anónimo)

“Mi corazón se estremece al recordarte. Pero me consuela pensar que estás en un maravilloso lugar. Porque es ahí donde están los ángeles como tú”. (Anónimo)

“Por ese amor incondicional, por esas manos de consuelo, por ese abrazo protector levanto una oración al cielo”. (Anónimo)

“Gracias madre mía por haber estado a mi lado, gracias madre por dejarme esos bellos recuerdos, porque cerrando mis ojos yo te veo”. (Anónimo)

“Madre es la palabra sublime, madre eres, mi madre querida, aunque no estás conmigo, mi corazón te siente cerca porque no te has ido”. (Anónimo)

