Las dosis de refuerzo contra la COVID-19 son necesarias y se vuelven más importantes que nunca en la actualidad, con la aparición de variantes como Delta y Ómicron, así lo reveló un estudio preliminar de las compañías Pfizer y BioNTech, desarrolladoras de una de las vacunas más utilizadas en el mundo.

Un informe de Atusalud,pe hace hincapié que una tercera dosis de refuerzo de este compuesto aumenta los anticuerpos neutralizantes hasta en 25 veces y es eficaz frente a la variante Ómicron, ya que según las farmacéuticas, el grado de protección con el refuerzo es similar al obtenido por las primeras dosis frente a las variantes iniciales mientras que la doble pauta es menos eficaz ante la irrupción del nuevo linaje del coronavirus.

Y a pesar de que, ambas compañías han anunciado que están desarrollando una vacuna específica contra la Ómicron, que se espera para marzo, sus estudios muestran que los fármacos actuales son eficaces si se complementan con una tercera dosis. Por el contrario, según las empresas, dos pinchazos arrojan niveles de anticuerpos neutralizantes “significativamente reducidos”. Según ha informado Pfizer, dos dosis pueden no ser suficientes para proteger contra la infección con la variante Ómicron. La protección más robusta puede lograrse con una tercera dosis.

Esto no significa que los vacunados con la doble pauta estén sin protección frente a la variante Ómicron. “Aunque dos dosis de la vacuna aún pueden ofrecer protección contra la enfermedad grave causada por Ómicron, está claro que, a partir de los datos preliminares, la protección mejora con una tercera dosis de nuestra vacuna”, dijo Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer.

El hallazgo no sorprendió a la Dra. Leana Wen, médica de emergencias y profesora visitante de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. “En realidad, esto es lo que hemos estado anticipando todo el tiempo, que hay buenas y malas noticias; la mala noticia es que hay cierto grado de escape inmunológico, que dos dosis puede que no funcionen tan bien como con variantes anteriores. Pero en realidad creo que es una muy buena noticia que la tercera dosis parezca dar ese efecto estimulante adicional realmente significativo”, dijo citada por CNN. “Esto añade más razones para que todos obtengan una dosis de refuerzo”.

Además, dos estudios separados en Israel publicados el miércoles muestran que las dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech redujeron las infecciones hasta diez veces y redujeron las muertes por COVID-19 en un 90%. Ambos fueron publicados en The New England Journal of Medicine y analizan los efectos de la campaña para ofrecer dosis de refuerzo a todos los mayores de 12 años con la propagación de la variante Delta en el verano.

En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) está aplicando una tercera dosis a quienes cumplan con el requisito de haber recibido la segunda hace cinco meses. Estas personas pueden acercarse a cualquier centro de vacunación para recibir la dosis de refuerzo.

