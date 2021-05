A veces el día a día y el trabajo hace que olvidemos de cosas realmente importante en nuestras vidas, pues hemos perdido la creatividad para expresar los sentimientos más puro hacia nuestra madre. Ahora que estamos muy cerca a celebrar el Día de las Madres puedes preparar unas lindas palabras para decírselo cuando la veas.

Aquí podrás encontrar lindas frases que te servirán de mucho para despertar al poeta que hay en ti.

Lindos mensajes por el día de la madre para Facebook

“Eres la única mujer que vale cada sonrisa de mi vida, te amo sin límites y te agradezco la fuerza que me has dado para ser como tú. Feliz día de la Madre”.

“Feliz día de la Madre para ti que me diste la vida, que el amor por tus hijos siga reinando en tu corazón”.

“Me has enseñado que las lágrimas, los sacrificios no son un castigo sino una lección para ser más fuertes. Feliz día de la Madre”.

“Para las Mamitas que se comunican a través de esta red social, les deseo muchas felicidades en esta fecha en la que sus buenos hijos estarán a vuestro alrededor para hacerlas sentir más amadas. Bendiciones para todas ustedes.”

“Mamita querida, más de una vez me has demostrado que por amor a tus hijos eres capaz de hacer cualquier sacrificio. Te prometo que de adulto yo haré lo mismo por ti con tal de que no te falte mi protección y el bienestar que te mereces. Feliz día.”

“Para todas las Madres y especialmente para ti Mamita que te debo la razón de pertenecer a este mundo deseo que pasen un lindo día y que no dejen de recibir las muestras de cariño de sus hijos.”

“Pido por todas las Mamitas que hay en toda la faz de la tierra porque mi deseo es que pasen un lindo día rodeadas del cariño de sus hijos por quienes tantos desvelos y sacrificios han pasado con tal de que no les falte nada. Feliz día para todas ellas.”

Saludos de Feliz día de la madre para WhatsApp

“No eres perfecta por ello sabes amar, perdonar, eres humilde de corazón cuando te equivocas y siempre serás el mejor ejemplo a seguir. Feliz día de la Madre”.

“Donde quiera que vayas tu amor siempre es como un rayo de sol que da calor a mi corazón. Feliz día de la Madre”.

“Lo más bello de toda mujer es que puede tener el don de convertirse en Madre. Feliz día”.

“Estoy muy agradecida contigo porque nunca me hizo falta tu afecto, tu sonrisa tus palabras de aliento cuando la pasaba mal. Feliz día de la Madre”.

“De ti he aprendido a ser valiente como tú que eres capaz de luchar y ganar batallas que parecían imposibles. Feliz día de la Madre”.

Dulces dedicatorias para compartir por el Día de la Madre

“Un cordial saludo para todas las Mamitas que se encuentran dentro de mis contactos de esta red social. Que pasen un bonito día en el calor de vuestros hogares y que Dios los bendiga por ser las mejores Madres del mundo. ¡Feliz día!”

“Para todas las Mamitas les deseo que desde que comience este lindo día no dejen de recibir de parte de vuestros hijos todas las muestras y deseos de que pasen una celebración inolvidable.”

Siempre has sido muy dulce conmigo, muchas veces te he sentido acercarte a mi lecho para acariciarme y darme un tierno beso. Feliz día de la Madre”.

“Sonríes cuando alcanzó algún logro, me das aliento cuando dudo, me demuestras fortaleza cuando estoy triste. Eres admirable. Feliz día Mamita”.

“Eres tenaz para defender lo que es justo, siempre serás mi mejor modelo a seguir. Feliz día de la Madre”.

“En tu mirada he visto la admiración que sientes al contemplar a tus hijos que somos la luz de tus ojos. Feliz día de la Madre”.

“Eres exactamente el tipo de Mamá que mi corazón de hijo volvería a elegir. Feliz día de la Madre”.

“Tu corazón de Madre es único, suave, lleno de amor, dentro de ti no hace falta nada más y seguiré alimentado tu amor con mi afecto y gratitud. Feliz día”.

Poemas y palabras para el Día de la Madre

“Feliz día de la Madre, eres una gran mujer que sabe amar, perdonar y luchar por el bienestar de los suyos. Te quiero mucho Mamita linda”.

“Mis recuerdos a tu lado son los mejores Mamá, porque siempre me diste tu cariño y me enseñaste desde pequeño a ser un hombre de bien, te deseo un feliz día de la Madre”

“Siento un orgullo muy grande de tener una Madre como tú, una mujer que día y noche está pendiente de mí, feliz día de la Madre”

“Eres el ángel que me ha cuidado en las noches de insomnio cuando volaba en fiebre o me quedaba haciendo mis tareas. Feliz día de la Madre”.

Originales frases para el Día de la Madre

Este mes en el que se celebra el día de la Madre es solo un recordatorio para nunca olvidar el sacrificio que nuestra Madre hace por nosotros día a día.

En el día de la Madre saluda a la tuya con un presente lleno de sentimiento y con una de las siguientes frases que te dejamos a continuación.

Tarjetas con bonitos mensajes para mamá

“A pesar de todos mis errores y de todas las lágrimas que te hice derramar siempre me recibiste con los brazos abiertos. Gracias por perdonar mis errores, y por amarme sin límites, feliz día Mamá.”

“Pasamos por momentos difíciles pero tú siempre supiste sacarnos adelante y la verdad no sé qué hubiera sido de mí sin ti. Fuiste y eres la mejor Madre del mundo, gracias, feliz día Mamita.”

“Es una alegría llegar a casa y que me recibas sonriente preguntándome cómo estoy. Para ti soy la persona más importante del mundo y prometo que para mí también siempre lo serás. ¡Feliz día, Mamá!”

“A pesar que ya soy un hombre para ti siempre voy a ser un niño, tu amor de Madre es algo que nunca cambiara, feliz día de la Madre”